انتقال آب شور گتوند به خلیج فارس منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش محجوب دوشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از سد گتوند علیا، اظهار کرد: انتقال آب شور سد گتوند به خلیج فارس از جمله راهکارهایی بود که برای افزایش کیفیت آب سد در شرایط بحرانی عنوان شده بود.

وی با تاکید براینکه در حال حاضر کیفیت آب مطلوب است و هیچگونه مشکل و نگرانی در رابطه با وضعیت سد وجود ندارد، افزود: با توجه به شرایط موجود و علی رغم انجام تمام مراحل اداری و گرفتن مجوزهای لازم برای انتقال آب شور، اما این راهکار در حال حاضر منتفی شده است.

محجوب با بیان اینکه 70 تا 75 درصد آب مخزن دارای ایی سی کمتر از یکهزار و 200 میکروموس است، تصریح کرد: 85 درصد شوری آب در کف مخزن و در حجم مرده سد قرار دارد که از آن استفاده نمی شود.

وی با اشاره به اینکه ایی سی آب در لایه سطحی مخزن در حدود 800 میکروموس است، افزود: شوری آب کارون ربطی به سد گتوند ندارد و در صورت نبود سازند گچساران بازهم شوری آب در کارون افزایش می یافت.

مدیر امور مهندسی عمران و مطالعات سدگتوندعلیا در خصوص اثرگذاری سازند گچساران و رگه های نمکی اظهار کرد: با توجه به حجم پنج میلیارد مترمکعبی مخزن سد و نحوه تماس این سازند با آب مخزن، مقدار نمک موجود عملا تاثیر درازمدتی بر کیفیت آب مخزن سد ندارد و آثار کوتاه‌ مدت آن نیز با مدیریت صحیح در آبگیری و بهره برداری از مخزن در طول سه تا پنج سال اولیه آبگیری به طور کامل امحا می شود.



وی هدف از عملیات اجرایی صورت گرفته در سازند گچساران را علاج بخشی و تضمین کیفیت آب مخزن سد عنوان کرد و افزود: ایجاد پوشش رسی در سازند گچساران بخوبی توانست نرخ انحلال نمک را کاهش دهد و آبهای شوری که از منابع مختلف از جمله چشمه شور موجود در بالادست وارد مخزن می شد را به طور کامل کنترل و با ایجاد لایه بندی در مخزن، کیفیت آب خروجی را در حد مورد نظر تضمین کند.



محجوب وجود رودخانه های شور در بالا دست کارون را از دلایل افت کیفیت آب دانست و گفت: مخزن سد گتوند تا حدودی از فعالیت این رودخانه ها و چشمه ها می کاهد اما در هر صورت برای تامین کیفیت مطلوب آب باید راهکاری اندیشید.

وی تصریح کرد: 75 درصد افت کیفیت آب ناشی از ورود آلاینده های مختلف است که به رودخانه کارون سرازیر می شود.