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۹ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۰۱

سرباز به مهر خبر داد:

اجرای تئاتر "میشی و درس های جنگل" در تئاتر شهر کرج

اجرای تئاتر "میشی و درس های جنگل" در تئاتر شهر کرج

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس تئاتر شهر کرج از اجرای تئاتر کودک "میشی و درس های جنگل" تا 17 آبان ماه در تئاتر شهر کرج خبر داد.

سیدمحمود سرباز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین اجرای تئاتر در مجموعه تئاتر شهر کرج گفت: در حال حاضر اجرای تئاتر کودک  با نام "میشی و درس های جنگل" توسط گروه هنری همراهان  از 25 مهرماه آغاز شده است و تا 17 آبان ماه ادامه دارد.

وی در خصوص زمان اجرای این تئاتر نیز افزود: تئاتر ویژه کودک هر روز در دو سانس 9 صبح و 10 و30 دقیقه  روی صحنه می رود.

رئیس تئاتر شهرکرج درباره میزان استقبال کودکان از این نمایش گفت: خوشبختانه نمایش مذکور از سوی مدارس و مهدهای کودک با استقبال قابل توجهی همراه بوده است و روزانه شاهد حضور تعداد زیادی از کودکان برای دیدن این نمایش در تئاتر شهر کرج هستیم.

سرباز عوامل این نمایش را نیز برشمرد و ادامه داد: حمید رضا نعیم حسنی طراح، نویسنده و کارگردان ، لیدا صادقی مشاور و دستیارکارگردان، محمدرضا مخموری ساخت و تنظیم موسیقی این نمایش را عهده دارند وسعید پورقلی، مارشیابیگلری، آیسان نجفی، فرشاد میرزایی، مهدی مسعودی و حمیدرضا نعیم حسنی  در این نمایش ایفای نقش دارند.

علاقمندان به تئاتر کودک تا 17 آبان ماه می توانند هر روز صبح به تماشای نمایش "میشی و درسهای جنگل " بنشینند.

این نمایش توسط گروه "همراهان" و با همکاری"اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.

کد مطلب 1732162

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