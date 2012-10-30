اجرای تئاتر "میشی و درس های جنگل" در تئاتر شهر کرج

سیدمحمود سرباز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین اجرای تئاتر در مجموعه تئاتر شهر کرج گفت: در حال حاضر اجرای تئاتر کودک با نام "میشی و درس های جنگل" توسط گروه هنری همراهان از 25 مهرماه آغاز شده است و تا 17 آبان ماه ادامه دارد.

وی در خصوص زمان اجرای این تئاتر نیز افزود: تئاتر ویژه کودک هر روز در دو سانس 9 صبح و 10 و30 دقیقه روی صحنه می رود.

رئیس تئاتر شهرکرج درباره میزان استقبال کودکان از این نمایش گفت: خوشبختانه نمایش مذکور از سوی مدارس و مهدهای کودک با استقبال قابل توجهی همراه بوده است و روزانه شاهد حضور تعداد زیادی از کودکان برای دیدن این نمایش در تئاتر شهر کرج هستیم.

سرباز عوامل این نمایش را نیز برشمرد و ادامه داد: حمید رضا نعیم حسنی طراح، نویسنده و کارگردان ، لیدا صادقی مشاور و دستیارکارگردان، محمدرضا مخموری ساخت و تنظیم موسیقی این نمایش را عهده دارند وسعید پورقلی، مارشیابیگلری، آیسان نجفی، فرشاد میرزایی، مهدی مسعودی و حمیدرضا نعیم حسنی در این نمایش ایفای نقش دارند.

علاقمندان به تئاتر کودک تا 17 آبان ماه می توانند هر روز صبح به تماشای نمایش "میشی و درسهای جنگل " بنشینند.

این نمایش توسط گروه "همراهان" و با همکاری"اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.