13 هزار نفر نیازمند تحت پوشش کمیته امداد استان مرکزی قرار گرفتند

ناصر علیمردان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در طی شش ماهه نخست سال جاری13 هزار و 390 نفر مورد پذیرش اداره حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی قرار گرفته اند.



وی با بیان اینکه از این تعداد پنج هزار و 353 نفر مرد و هشت هزار و 37 نفر زن هستند خاطرنشان کرد: از تعداد ذکر شده 5493 نفر پذیرش شهری و 7897 نفر پذیرش روستائیان انجام گرفته است.



علیمردان پذیرش افراد غیر تحت حمایت که بنا به دلایلی دچار مشکل شده اند را از اقدامات دیگر اداره پژوهش و مددکاری دانست و تصریح کرد : در شش ماهه نخست سال جاری هشت هزار و 340 نفر از افرادی که تحت حمایت نبوده اند مورد پذیرش قرار گرفته اند که از این تعداد پنج هزار و 251 نفر مرد و سه هزار و 89 نفر زن ,پنج هزار و 14 نفر شهری و سه هزار و 312 نفر روستایی بوده اند.



رئیس اداره پژوهش و مددکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی در پایان بالاترین علت حمایت را مربوط به فوت سرپرست اعلام وتصریح کرد : در شش ماهه نخست سال جاری 47 درصد به علت فوت سرپرست و 35 درصد به دلیل کارافتادگی سرپرست مورد پذیرش این نهاد قرار گرفته اند.