وحدت سران قوا در شرایط جنگ اقتصادی نقش راهبردی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی، مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در غرفه خبرگزاری مهر حضور یافت.

یدالله جوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هشدار اخیر مقام معظم رهبری به سران قوا مبنی بر رسانه ای نکردن اختلافات گفت: امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب همواره از ابتدای پیروزی انقلاب تاکید خاصی بر موضوع وحدت داشتند.

وی افزود: در طی سی و سه سال گذشته کشور در معرض فشارها و تحریم های دشمنان قرار داشته و اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم ما در شرایطی قرار داریم که دشمنان ما فشارهایی را روز به روز بر جمهوری اسلامی تشدید می کنند و امیدوار هستند که فشارهای آنها به نتیجه برسد.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران تصریح کرد: کشور ما چندین جنگ نظامی، علمی و نرم را پشت سر گذاشته و امروز درگیر جنگ اقتصادی است معتقدم در شرایطی که دشمنان ما به دنبال تشدید فشارهای اقتصادی هستند تا مردم را از جمهوری اسلامی ناراضی کنند و با به چالش کشیدن معیشت مردم به اهداف خود برسند بسیار روشن است آن چیزی که می تواند کشور را از این مرحله عبور دهد تقویت وحدت و همبستگی در داخل کشور بین مردم و دولتمردان و میان مسئولان است.

جوانی خاطر نشان کرد: وحدت میان قوا در شرایط جنگ اقتصادی نقش راهبردی و تعیین کننده ای دارد. متاسفانه برخلاف این واقعیت که کشور نیازمند وحدت است در هفته های اخیر شاهد رفتارهایی از ناحیه برخی مسئولان بودیم که برای نیروهای دلسوز انقلاب تولید دغدغه کرد.

وی افزود: برای مردم این سوال پیش آمده است چرا در حالیکه مقام معظم رهبری در چند سال اخیر همواره بر رعایت وحدت تاکید کرده اند و عنوان کردند مسئولان نباید اختلاف داشته باشند چرا این مسائل و اختلافات به میان مردم کشیده می شود، لذا بر همین مبنا مقام معظم رهبری روز گذشته در جمع پرشور دانش آموزان و دانشجویان ضمن تاکید مجدد بر اهمیت وحدت و پرهیز از اختلاف ، نوعی هشدار هم به مسئولان دادند تا از اختلاف افکنی پرهیز کنند.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در این دیدار هشدار دادند اگر افرادی از امروز تا روز انتخابات بخواهند احساسات مردم را تحریک کنند قطعا به کشور خیانت کرده‌اند. معتقدم هر کسی باید این پیام را دریافت کرده باشد که آنچه برای رهبر معظم انقلاب مهم است حزب انقلاب، دستاوردهای آن، ارزش ها و حقوق ملت است.

جوانی گفت: اگر در این شرایط افراد، گروه ها یا اشخاصی اولویت های مردم را نادیده بگیرند و بخواهند از دریچه منافع گروهی و حزبی با مسائل برخورد کنند که این رویکردها نوعی اختلاف در جامعه ایجاد کند و به تفرقه ها دامن بزند، می تواند خسارت به بار بیاورد و مقام معظم رهبری نیز از این منظر هشدار دادند.