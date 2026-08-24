به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استودیو هنرپویا، انیمیشن سینمایی «بچه‌زرنگ» به تهیه‌کنندگی حامد جعفری که سال ۱۴۰۲ در سینماها اکران شد، حالا برای اولین بار قرار است در تلویزیون پخش شود.

این فیلم سینمایی قرار است ۸ شهریور ساعت ۱۴ همزمان با میلاد پیامبر (ص) و امام صادق (ع) به عنوان عیدانه‌ای برای کودکان ایران زمین از کانال نهال پخش شود. بازپخش این اثر ۹ شهریور ساعت ۲۲ است.

انیمیشن سینمایی «بچه زرنگ» محصول مشترک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و گروه هنرپویا به کارگردانی بهنود نکویی، هادی محمدیان و محمدجواد جنتی است که در گیشه بیش از ۶۲ میلیارد تومان فروش کرد. این فیلم با احتساب اکران سینماسیار، فروشی نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان با بیش از ۲ میلیون مخاطب داشته است که باعث شد به پرمخاطب‌ترین انیمیشن تاریخ سینمای ایران تبدیل شود.

این روزها سریال «بچه زرنگ؛ گروه نجات جنگل» نیز که داستان آن به صورت اسپین‌آفی از فیلم «بچه زرنگ» پیش می‌رود، در حال آماده سازی است تا از طریق شبکه نمایش خانگی و فیلم‌نت عرضه شود.