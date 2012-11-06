فداکار: رسیدن به مدال جهانی مهمترین هدفم است

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی جمعه گذشته در فاصله یک ماه به آغاز رقابتهای قهرمانی جهان رده بندی بهترین کاراته کاهای جهان را اعلام کرد که نام دو کاراته کا از کشورمان بعد از درخشش در مسابقات لیگ جهانی در بین آنها دیده می شد.

علی فداکار جوان ملی پوشی که بعد از درخشش در مسابقات امیدهای جهان در مراکش ، با تلاش فراوان خود را به تیم ملی بزرگسالان رساند و قرار است در وزن 84- کیلوگرم روی تاتامی جهانی مبارزه کند یکی از این دو کاراته کا بود که در رتبه سوم بهترین های جهان ایستاد.

وی با بیان اینکه کسب رتبه سوم در رنکینگ جهانی مهم است، اما برای من رقابتهای جهانی و کسب مدال در این رقابتها از اهمیت بیشتری دارد به خبرنگار مهر گفت: این رده بندی براساس نتایج کاراته کاها در مسابقات کاراته وان از سوی فدراسیون جهانی اعلام می شود و این در حالی است که از 5 دوره برگزاری مسابقات کاراته وان، ما تنها موفق به شرکت در 2 دوره آن شدیم و خدا را شکر می کنم که توانستم جزء سه نفر اول رنکینگ فدراسیون جهانی باشم.



فداکار در خصوص وضعیت آمادگی اش در تیم ملی گفت: ماههاست که در اردو هستیم، از نظر بدنسازی شرایط ایده آلی داریم و با تمرینات خوبی ماه های اخیر از نظر بدنی مشکلی نداریم و تقریباً از فشار تمرینات کاسته شده و با نزدیک شدن به مسابقات جهانی به اوج آمادگی خواهیم رسید.



این ملی پوش جوان افزود: نفراتی که در حال حاضر در اردو هستند ترکیبی از کاراته کاهای جوان و با انگیزه را تشکیل می دهند که همه بدنبال کسب نتیجه خوب در مسابقات جهانی هستند تا مزد تلاش و زحمت چندین ماهه شان را بگیرند و من به موفقیت این تیم خوش بین هستم.



وی در خصوص مهمترین رقبایش در مسابقات جهانی گفت: من هیچ حریفی را دست کم نمی گیرم و برای من هر مبارزه حکم یک فینال را دارد. البته در بین حریفان برخی ها شاخص تر از بقیه هستند که شناخت لازم را در مورد آنها دارم؛ با برخی از آنها پیش تر مسابقه داده ام و فیلم برخی دیگر را هم دیده و انالیز کرده ایم .



فداکار در پایان گفت: شرایط اردوی تیم ملی بسیار مناسب تر از 2سال گذشته است و فدراسیون با انتخاب کادر فنی مجرب برای تیم ملی باعث شد تا از حواشی کاسته شود. این کادر فنی کاراته کاها را بر اساس عملکردشان گزینش کردند تا بهترین ها و آماده ترین ها به رقابتهای جهانی بروند. امیدوارم تک تک ملی پوشان اعزامی به رقابتهای جهانی با مبارزات خوب و عملکردی مناسب نمایندگان شایسته ای برای کاراته ایران باشند.

تیم ملی کاراته آماده حضور در بیست و یکمین دوره رقابتهای قهرمانی جهان می شود. این مسابقات هفته اول آذرماه در پاریس برگزار خواهد شد.