ساعت کار کتابخانه های عمومی مهریز دو ساعت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به نزدیکی امتحانات میان ترم مدارس و دانشگاه ها، دانش‌ ‌آموزان و دانشجویان شهرستان مهریز با امضای طوماری خواستار افزایش ساعت کار کتابخانههای این شهرستان شدند که با همکاری اداره کتابخانه های عمومی مهریز این درخواست پذیرفته شد.

بر این اساس ساعت کار دو کتابخانه مجتمع فرهنگی و هنری واقع در مزویرآباد و کتابخانه امام هادی (ع) (شماره یک قدیم) واقع در شهرک شهید رجایی به مدت دو ساعت افزایش یافت.

بنابراین این دو کتابخانه از امروز، 16 آبانماه از ساعت هفت و 30 دقیقه تا 21 و 30 دقیقه فعال خواهند بود.

این افزایش ساعت چند سالی است که در همین ایام صورت می گیرد و دانش آموزان شهرستان مهریز به ویژه کنکوریها از این فرصت سالهاست استفاده کرده اند و در کنکور سراسری با کسب رتبه های برتر خوش درخشیدند.

شهرستان مهریز دارای 11 کتابخانه عمومی شهری و روستایی و یک کتابخانه مشارکتی است.