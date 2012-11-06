کارشناسان رسمی دادگستری باید همیشه خدا را ناظر اعمال خود ببینند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق مهدوی راد در مراسم تحلیف کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز، باخطاب قراردادن همه کارشناسان برگزیده امتحان ورودی گفت: وظیفه بسیار سنگینی بر عهده شما گذاشته شده است، شاید بسیاری از افرادی که آشنایی با کار قضاوت نداشته باشند کار یک قاضی را بسیار ساده فرض می کند اما این در حالی است که کار در دستگاه قضایی یک وظیفه سنگین و پر مسئولیت است.



وی با تاکید بر رعایت امانت، صداقت، تقوی بی طرفی درکار قضا و انجام کارشناسی، گفت: مسلمانها باید مایه عزت و آبروی اسلام باشند و با اعمال ناپسند و مسئله ساز نباید موجب ننگ برای اسلام شویم و به دست نامردمان بهانه دهیم، پیغمبر اسلام طوری عمل می کرد که حتی یهودیان قضاوت ایشان را ترجیح می دادند و نزد رسول اکرم (ص) می آمدند.



مهدوی راد در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به سخنان حضرت امام(ره) مبنی بر اینکه عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید گفت: کار شما بسیار پر مسئولیت است باید حواس تان جمع باشد و هرموقع خواستید نظرکارشناسی بدهید، خداوند را در کنارخویش تصور کنید.



برگزاری جشن بزرگ غدیر در دهه ی امامت و ولایت



در سالروز ولادت حضرت هادی و در دهه امامت و ولایت با حضور جمع کثیری از مسئولین و کارکنان قضایی و اداری دادگستری کل استان البرز، جشن بزرگی در محل نمازخانه این دادگستری، برگزار شد.



حجت الاسلام موسوی نژاد با تبیین جایگاه ممتاز امام معصوم(ع) در زندگی اعتقادی به شرح بخشهایی از خطبه ی غدیریه ی حضرت رسول پرداخت و با اشاره به جامع بودن این خطبه اظهار داشت: همه ی دوستداران اهل بیت(ع) و شیعیان ائمه ی هدی باید با بررسی و مطالعه ی عمیق این خطبه با جایگاه رفیع و معنوی حضرت امیر(ع) آشنا شوند.



برگزاری اولین کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی

اولین جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز با موضوع صیانت از نهاد خانواده با حضور کارشناسان اجتماعی ادارات و ارگانهای دولتی استان البرز در تاریخ هشتم آبان ماه سال جاری در محل دادگستری استان البرز برگزار گردید.



بصیرنیا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز به عنوان رئیس این کارگروه هدف از برگزاری این جلسات را هم فکری و تعامل ارگانهای مختلف در جهت صیانت از نهاد خانواده و پرهیز از جزیره­ای عمل کردن آنها در این حوزه دانست.



وی با عنوان اینکه خانواده رکن بنیادین اجتماع بشری است به تشریح نقش ویژه خانواده در فرهنگ ایرانی اسلامی پرداخت و خانواده سالم را زمینه ساز رشد انسان سالم عنوان کرد.



رشد آمار طلاق در سالهای اخیر نگران کننده است



وی گفت: رشد آمار طلاق در سالهای اخیر نگران کننده است و توجه به این امر از وظایف همه ارگانها است.



بصیرنیا افزود: اگر چه آمار ثبت ازدواج به مراتب بالاتر از طلاق است اما با عنایت به اینکه در سایه نظام مقدس جمهوری اسلامی زندگی می­کنیم حتی یک طلاق هم نگران کننده است.



طرح ها و ایده های نویی برای اولین بار در کشور و در استان البرز انجام گرفته است



مدیر کل پیشگیری های وضعی، امنیتی و انتظامی قوه قضاییه و هیئت همراه از فعالیت های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز بازدید کردند.



در این بازدید ساوری و هیئت همراه، فعالیت­های صورت پذیرفته در این معاونت را از نزدیک مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.



بصیرنیا؛ معاون رییس کل اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان البرز در این دیدار فعالیتهای این معاونت را به صورت مشروح بیان کرد.



وی براساس اولویت بندی برنامه ها در بخش شناسایی زمینه ها و بسترهای وقوع جرایم اولویتی، در حوزه پیشگیری های وضعی، امنیتی و انتظامی پیش بینی و پیشگیری از موضوع آنها راهکارهای پیشگیری را تعیین کرد.



وی با برشمردن پنج جرم در حوزه های؛ جرایم خشن و مسلحانه، جرایم مرتبط با مواد مخدر، سرقت، اسکان و اشتغال غیرقانونی اتباع خارجه، تخلفات ملکی به سایر اقدامات انجام شده اشاره کرد و آنها را مورد تبیین و بررسی قرار داد.



ساوری افزود: طرحها و ایده های نویی برای اولین بار در کشور در استان البرز انجام گرفته که باید این طرح ها را پس از اجرای آزمایشی، در سطح کشور به اجرا درآورد.



وی افزود: یکی از مهمترین برکات تشکیل معاونت پیشگیری از جرایم، تقویت رویکرد پیشگیری در قانون بوده است و می­بایست با استفاده از فن­آوری­ و تکنولوژی روز و پیشگیری­های جامعه محور با تمام توان حداکثر امنیت را در سطح جامعه حاکم کرد.