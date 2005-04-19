هجدهمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي هفته آينده در تهران برگزار مي شود

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" آيت الله محمد علي تسخيري دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي صبح امروز با اعلام اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت : ميهمانان امسال كنفرانس ، از ميان شخصيت هاي فرهيخته، اعضاي مجمع عمومي ، وزراي كشورهاي اسلامي ، عملا، مفتيان، اساتيد دانشگاه ها و ساير مجامع علمي و فرهنگي داخل و خارج از كشور هستند .

وي هدف از برگزاري كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي را ايجاد زمينه هاي اتحاد و همبستگي جهان اسلام و همفكري علما و دانشمندان براي نزديك سازي ديدگاه هاي علمي و فرهنگي آنان عنوان كرد و گفت : شركت كنندگان در اين كنفرانس ضمن بررسي مسائل و مشكلات مسلمانان ، راه حل هاي مناسب و موضع گيري مشترك ارائه مي دهند .

آيت الله تسخيري از جمله موضوعات مورد بحث در اين كنفرانس را جايگاه مذاهب اسلامي در عصر حاضر و انطباق آن با مفاهيم و ارزش هاي ثابت اسلام ور يشه يابي علل تحول سير طبيعي تعدد مذاهب به طايفه گرايي كوركورانه عنوان كرد .

دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي حضور ميهمانان در مرقد مطهر بنيانگذار انقلاب اسلامي ، ديدار با مقام معظم رهبري و برگزاري نمايشگاه كتاب را از جمله برنامه هاي اين كنفرانس اعلام كرد و افزود : همچنين در مراسم اختتاميه اين كنفرانس ، كتاب سال تقريب معرفي مي شود .

وي با اشاره به اين كه تا كنون 71 مقاله به دبيرخانه هيئت علمي كنفرانس رسيده است گفت : در اين كنفرانس حدود 40 مقاله در مورد استراتژي تقريب مذاهب اسلامي ارائه خواهد شد .

همزمان با برگزاري اين كنفرانس ، همايش هاي وحدت اسلامي در داخل و خارج از كشور نيز برگزار مي شود .

برگزاري همايش وحدت در استان هاي كرمانشاه ، كردستان ، گلستان ، فارس ، خراسان ، آذربايجان غربي ، سيستان و بلوچستان و كشورهاي سوريه و لبنان از جمله اين همايش ها عنوان شده است .

هجدهمين كنفرانس بين المللي وحدت اسلامي از جهارم تا ششم ارديبهشت ماه به همت مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي برگزار مي شود .