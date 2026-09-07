به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی تحلیلی «واکاوی حکم شرعی دروغ در بازی مافیا» به همت مرکز پژوهشی دانشوران و با حضور کارشناسان حوزوی در مشهد برگزار می‌شود.

حجت الاسلام سید محمد باقر قدمی، پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و حجت الاسلام رضا میهن‌دوست پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان به عنوان ارائه دهنده، حجت‌الاسلام حسین الهی پارسا، مدیر گروه فقه تخصصی جامعه المصطفی العالمیه و حجت الاسلام سید علیرضا موسوی‌مهر، پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان به عنوان ناقد و حجت الاسلام محمد هادی میهن دوست، مدرس و پژوهشگر حوزه علمیه خراسان به عنوان دبیر علمی در این نشست سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه از ساعت ۷:۳۰ تا ۹:۰۰ به نشانی مشهد، طبقه دوم مدرسه علمیه آیت الله موسوی نژاد (ره)، مرکز پژوهشی دانشوران برگزار می‌شود. علاقه مندان به حضور مجازی نیز می توانند به لینک https://eitaa.com/daneshvaraan_Institute مراجعه کنند.