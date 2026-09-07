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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

واکاوی حکم شرعی دروغ در بازی مافیا

واکاوی حکم شرعی دروغ در بازی مافیا

نشست علمی تحلیلی «واکاوی حکم شرعی دروغ در بازی مافیا» چهارشنبه ۱۸ شهریورماه در مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی تحلیلی «واکاوی حکم شرعی دروغ در بازی مافیا» به همت مرکز پژوهشی دانشوران و با حضور کارشناسان حوزوی در مشهد برگزار می‌شود.

حجت الاسلام سید محمد باقر قدمی، پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان و حجت الاسلام رضا میهن‌دوست پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان به عنوان ارائه دهنده، حجت‌الاسلام حسین الهی پارسا، مدیر گروه فقه تخصصی جامعه المصطفی العالمیه و حجت الاسلام سید علیرضا موسوی‌مهر، پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان به عنوان ناقد و حجت الاسلام محمد هادی میهن دوست، مدرس و پژوهشگر حوزه علمیه خراسان به عنوان دبیر علمی در این نشست سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه از ساعت ۷:۳۰ تا ۹:۰۰ به نشانی مشهد، طبقه دوم مدرسه علمیه آیت الله موسوی نژاد (ره)، مرکز پژوهشی دانشوران برگزار می‌شود. علاقه مندان به حضور مجازی نیز می توانند به لینک https://eitaa.com/daneshvaraan_Institute مراجعه کنند.

کد مطلب 6939809
سیده فاطمه سادات کیایی

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