  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

قطر اعتراف کرد: ائتلاف با آمریکا کافی نیست

قطر اعتراف کرد: ائتلاف با آمریکا کافی نیست

سخنگوی وزارت خارجه قطر به ناکافی بودن ائتلاف با آمریکا در منطقه خلیج فارس اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت: ما باید بدانیم که در منطقه خلیج فارس، ائتلاف راهبردی با آمریکا خوب است اما کافی نیست.

این اعتراف قطر به ناکافی بودن ائتلاف با آمریکا بعد از آن مطرح می شود که حضور پایگاه های نظامی واشنگتن در منطقه به ویژه در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نتوانست برای آنها امنیت بیاورد.

ایران در واکنش به تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی، پایگاه های واشنگتن را در کشورهای عربی هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد و ثابت کرد که آمریکایی ها حتی نمی توانند از پایگاه های خود حمایت کنند چه برسد به محافظت از کشورهای عربی.

کد مطلب 6939808

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      برای ذهنتیتی که سالها آمریکا در میان اعراب شکل داده اینکه ایران تهدید هست منظور این هست برای مقابله با ایران کافی نیست نه اینکه بفهمند صهیونیستها خطر هستند
    • NP GB ۱۱:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      3 0
      پاسخ
      حالا قسمت دردناک تر برای کشورهای عربی باید این باشه برای حال و آینده خودشون نسل های بعد خودشون که اگر روزی با صهیونیست ها تندروهای غرب و صهیونیست کافران تندروی ضد اسلام روبرو داشته باشند اونی که در داخل از بیرون سرنگون می شه خودشون هستند و غرب هم قطعا از اعراب کشورهای عربی در مقابله با صهیونیست تندروهای ضد اسلام دفاع نمی کنه سه حالت داره یا غرب بر خلاف چیزهایی که به اعراب منطقه دروغ گفته بی طرف می شه یا رها می کنه یا خودشون رو در داخل و نسل های بعدشان را در حمایت از کفار کودک کشان سرنگون می کنه
    • NP GB ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      2 0
      پاسخ
      غرب به کشورهای عربی به قول خودشون متحدانش هیچ تعهد رسمی شفاف معتبر محکمی نداده نبسته که بخواد روزی در حال یا آینده در حمایت از کشورهای عربی یا متحدان خودش مقابل رژیم صهیونیستی زیاده خواهی اهداف رژیم کودک کش در گسترش سرزمین و همون اسراییل بزرگ مقابله و بایسته از اعراب کشورهای عربی حمایت این کشورها دفاع حمایت کنه
    • NP GB ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      1 0
      پاسخ
      تازه اگه پای غرب به بهانه های مختلف در این کشورها عربی محکم تر هم بشه ریشه دارتر تازه به رژیم صهیونیستی هم کمک می کنه تا زودتر به اهداف اسراییل بزرگ سرزمین بزرگ خودش هم برسه . اصلا انتخاب غرب اعراب منطقه عرب ها نیست منفعت خودش اسراییل رو در حال آینده می بینه ..

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها