  1. استانها
  2. اصفهان
۲۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۶:۲۵

صالحی:

تبلیغات میدانی گزینه‌ای مناسب برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر است

تبلیغات میدانی گزینه‌ای مناسب برای ترویج امر به معروف و نهی از منکر است

اصفهان - خبرگزاری مهر: قائم مقام سازمان صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: برای ترویج و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر می‌توان از تبلیغات میدانی و حتی پخش پیام کوتاه از طرف مسئولان اداری به کارمندان دولت استفاده کرد و این گزینه به طور حتم اثرگذاری خود را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ صالحی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران و به مناسبت هفته نخست محرم و هفته امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: طی سه سال گذشته برنامه‌ای با عنوان آینه در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر از سیمای اصفهان پخش می‌شود که هم‌اکنون نیز این برنامه برای نخستین بار از رادیو در حال اجراست.

وی ادامه داد: در دهه محرم و با توجه به اینکه همواره استقبال مردم از مساجد سایر اماکن مذهبی قابل توجه بوده است بنابراین بهتر است از مداحان و فعالان مذهبی در این روز خواسته شود که در باب امر به معروف و نهی از منکر به ایراد سخنرانی بپردازند.

قائم مقام سازمان صدا و سیمای مرکز اصفهان تصریح کرد: برنامه آینه با موضوع امر به معروف و نهی از منکر از دو بخش صدا و سیما پخش می‌شود که البته در ماه محرم نیز توجهات ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

 

　

کد مطلب 1740198

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها