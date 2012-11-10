به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ صالحی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران و به مناسبت هفته نخست محرم و هفته امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: طی سه سال گذشته برنامه‌ای با عنوان آینه در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر از سیمای اصفهان پخش می‌شود که هم‌اکنون نیز این برنامه برای نخستین بار از رادیو در حال اجراست.

وی ادامه داد: در دهه محرم و با توجه به اینکه همواره استقبال مردم از مساجد سایر اماکن مذهبی قابل توجه بوده است بنابراین بهتر است از مداحان و فعالان مذهبی در این روز خواسته شود که در باب امر به معروف و نهی از منکر به ایراد سخنرانی بپردازند.

قائم مقام سازمان صدا و سیمای مرکز اصفهان تصریح کرد: برنامه آینه با موضوع امر به معروف و نهی از منکر از دو بخش صدا و سیما پخش می‌شود که البته در ماه محرم نیز توجهات ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.