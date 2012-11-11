تنور نان باکیفیت هنوز گرم نشده است/ کیفیت نان در همدان راضی کننده نیست

به گزارش خبرنگار مهر، کیفیت پایین نان و ضایعات بالای این پرمصرف ترین ماده غذایی سبب شد در طرح تحول اقتصادی و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نان در فراز و نشیب برنامه ریزی مسئولان دچار افزایش قیمت چندباره شود و البته هدف نیز ارتقای کیفیت نان تولیدی و افزایش رضایت مندی مردم بود.

نان، پرمصرف ترین ماده غذایی که فاقد استاندارد تولید است

به اعتقاد کارشناسان نان پرمصرف ترین ماده غذایی است که فاقد استاندارد تولید است و این امر از آنجا ناشی می شود که پس از هدفمندی یارانه ها نه تنها ضایعات نان کاهش نیافته بلکه با کاهش کیفیت روزمره بر ضایعات آن افزوده شده است، البته ممکن است برخی از متولیان این سخن را قبول نداشته باشند.

دست اندرکاران پایین بودن کیفیت آرد، نبود نیروی انسانی ماهر و مجرب، نبود نظارت های کافی و مهم تر از همه فقدان استاندارد نان را دلیل تولید نان با کیفیت پایین بیان می کنند.

مردم نیز از پایین بودن کیفیت نان تولیدی گلایه دارند و به گفته آنان نان با کیفیت پایین و گاه به صورت خمیر به دستشان می رسد و با وجود افزایش تعداد نانوایی ها و تنوع پخت متاسفانه هنوز هم نان کیفیت لازم را ندارد و بخشی از آن به دلیل غیرقابل مصرف بودن به ضایعات تبدیل می شود.

کیفیت نان نسبت به گذشته تغییری نکرده است

یکی از شهروندان با بیان اینکه قیمت نان لواش تا سه برابر افزایش یافته ولی کیفیت آن نسبت به گذشته هیچ تغییری نکرده است، گفت: وقتی هم به متصدی نانوایی یا شاطر اعتراض می کنیم می گوید: همین هست که می بینی، نمی خواهی برو از نانوایی دیگر خرید کن.

یکی دیگر از شهروندان نیز با بیان اینکه در برخی مواقع وزن نان ها رعایت نمی شود، گفت: بدلیل نبود نانوای مجرب و نیروی انسانی ماهر بخشی از نان ها در مرحله تولید به ضایعات تبدیل می شود.

وی افزود: از طرفی نان هایی هم که به دست مشتری داده می شود کیفیت لازم را ندارد و مجبوریم نان کمتر و با مراجعه به چند نانوایی دورتر از محل سکونت نان مرغوب تر تهیه کنیم.

وی تولید نان بدون رعایت استانداردهای تولید نان را از مشکلات دانست و گفت: دود این مشکل به چشم مصرف کنندگان خواهد رفت.

آرد انواع نان از نظر درصد سبوس درجه بندی می شود

در همین خصوص مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان گفت: به منظور ارتقا کیفیت و بهره وری بیشتر آرد انواع نان از نظر درصد سبوس درجه بندی می شود.

فرهاد تیموری اضافه کرد: دولت در زمانی گندم را از کشاورزان خریداری و آرد آن را در نانوایی توزیع می کرد بر این اساس کیفیت آرد مورد استفاده در نانوایی ها مشخص بود.

وی افزود: با ورود بخش خصوصی اکنون نانوایی ها مختار هستند که از هر جای کشور آرد را با هر درصد سبوس گیری تأمین کنند که بر این اقدام ایرادات و مزیت هایی وارد است.

وی ادامه داد: مزیت آن این است که نانوایی ها خود را در خرید آرد محدود نمی کنند و بعضا از استان هایی که از کیفیت گندم بهتری برخوردار هستند، آرد مورد نیاز خود را تأمین می کنند ولی ایرادی که در آن است متوجه تمایل مشتری بر خرید نان سفید است.

محصول با کیفیت اصلی ترین حق مشتری است

تیموری با بیان این جمله که حق با مشتری است، گفت: در برخی موارد حق با مشتری نیست چرا که با انتخاب نادرست خود زمینه ابتلا به بیماری ها را فراهم می کند چرا که محصول با کیفیت اصلی ترین حق مشتری است که مصرف کننده گاهی از آن غافل می شود.

وی با تأکید بر اینکه با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب باید به مردم آگاهی داده شود که سفید بودن نان ملاک اصلی نان خوب و با کیفیت نیست، افزود: برای رفع دیدگاه مردم نسبت به تشخیص نان با کیفیت سازمان استاندارد بحث اولویت بندی و درجه بندی آرد از حیث تولید را در دستور کار خود قرار داده است که کارخانجات آرد موظف به رعایت آن هستند.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان اضافه کرد: صنف نانواها نیز باید دسته بندی آرد به لحاظ درصد سبوس را در نوع پخت نان رعایت کنند و از نان شیرینی به جهت سفید بودن که از کمترین سبوس بهره مند است در نانوایی ها استفاده نکنند.

واحد تولیدی تهیه خمیر راه اندازی شود

وی با اشاره به اینکه در تهیه خمیر نانوایی ها میزان خواب خمیر را رعایت نمی کنند، افزود: در گذشته نانواها ساعت یک یا دو نیمه شب برای تهیه خمیر اقدام می کردند و تا حدود ساعت شش صبح که پخت نان را شروع می کردند به خمیر استراحت می دادند تا به قول معروف ور و قوام بیاید.

وی ادامه داد: در نانوایی های امروزی در حین پخت دیده می شود که آرد، آب و مایه خمیر را با هم مخلوط می کنند و شروع به پخت می کنند که این مسئله روی کیفیت نان تأثیر می گذارد و رضایت مشتری را فراهم نمی کند و به قولی نان خیلی سریع فتیر می شود.

تیموری به منظور رفع این مشکل پیشنهاد راه اندازی واحدهای تولید خمیر به صورت پراکنده در سطح شهر را داد و افزود: با ایجاد واحدهای تولید خمیر دیگر لزومی ندارد نانوایی ها به علت تغییر قیمت های احتمالی حجم عظیمی از کیسه های آرد را به صورت نامناسب در گوشه ای از نانوایی انبار کنند.

استاندارد جدید برای کیفیت نان و آرد تدوین شد

کارشناس اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان همدان نیز در رابطه با کیفیت نان گفت: مردم بعد از هدفمندی یارانه ها انتظار داشتند که کیفیت نان تغییر کند و در این راستا استاندارد جدید برای کیفیت نان و آرد تدوین شد.

امیر مسعود مجیدی افزود: بر اساس این استاندارد جدید کارخانجات آرد باید برای انواع نان، آردهای متناسب با آن نان را تهیه کنند.

وی عنوان کرد: برای آردهای نان بربری، تافتون و لواش و سنگک کیسه های آرد با رده بندی مختلف براساس درصد بهره مندی از سبوس تهیه می شود.

استفاده از آرد سفید ملاک استاندارد نان نیست

وی عنوان کرد: در حال حاضر برای نان سنگگ از آرد سفید که درصد سبوس پایینی دارد استفاده می شود که این مسئله استاندارد نیست و باید آرد متناسب با آن نان تهیه شود.

مجیدی با تأکید بر اینکه سفید بودن نان نشانه کیفیت آن نیست، گفت: براساس رده بندی میزان بهره مندی از سبوس نان سنگگ بیشترین درصد سبوس را باید داشته باشد و در رده های بعدی نان لواش و در نهایت نان بربری قرار دارد که کیسه های آرد آن ستاره دار می شوند.

وی اظهار کرد: باید با فرهنگ سازی کاری کنیم که مردم به دنبال تهیه نانی باشند که تیره تر و سبوس دار باشند.