هیئت حسین جان(ع)
سخنران:حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مومنی
مداح: حاج منصور ارضی
زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب
ساعت شروع مراسم: بعداز نماز مغرب و عشا
مکان: خیابان 15 خرداد-میدان 15 خرداد-مسجد ارک تهران
هیئت موج الحسین(ع)
سخنران:حجت الاسلام و المسلمین علی ثمری
مداح: حاج حسین سازور
زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب
ساعت شروع مراسم: 9:30 شب
مکان: خیابان 17 شهریور-نرسیده به میدان خراسان-حسینیه موج الحسین(ع)
هیئت رایت العباس(ع)
سخنران:حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمود ریاضت
مداح: حاج محمود کریمی
زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب
ساعت شروع مراسم: 3 ساعت پیش از اذان مغرب
مکان: چیذر – آستان مقدس امامزاده علی اکبر چیذر-حسینیه رایت العباس(ع)
هیئت ثارالله (ع)
سخنران:حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مومنی
مداح: حاج محمود کریمی
زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب
ساعت شروع مراسم: 8 شب
مکان: مجیدیه شمالی- بالاتر از میدان ملت- کوی شهید صباح غربی-مسجدالهادی(ع)
هیئت مکتب الزهرا(س)
سخنران:دکتر حشمت الله قنبری(5شب اول)-حاج حسین سرخه ای(5شب دوم)
مداح: حاج محمدرضا طاهری
زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب
ساعت شروع مراسم: 7:30 شب
مکان: خیابان17 شهریور-نرسیده به میدان خراسان-خیابان شهید عجب گل-حسینیه پیروان حضرت مهدی(عج)
هیئت عشاق الحسین(ع)
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی
مداح: حاج علی قربانی
زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب
ساعت شروع مراسم: 8:30 شب
مکان: میدان امام حسین(ع)-مسجد امام حسین(ع)
هیئت محبان العباس(ع)
سخنران:حجت الاسلام و المسلمین میرسپاه(10 شب) و آیت الله جاودان(ازشب11 تا 14 محرم)
مداح: حاج ماشااله عابدی
زمان: از شب اول محرم به مدت 14 شب
ساعت شروع مراسم: همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا
مکان: خیابان مجاهدین اسلام ، جنب ساختمان های بهنام ، بن بست هدایت ، حسینیه مرحوم حضرت آیت الله حق شناس(از شب اول تا روز عاشورا)
مکان: خیابان ایران، خیابان شهید مهدوی پور ، خیابان شهید برادران احمدی(عباس آباد) ، حسینیه مرحوم نعیمی پور(ازشام غریبان تا شب چهاردهم)
مدرسه نور
سخنران:حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی
زمان: از شب اول محرم به مدت 12 شب
ساعت شروع مراسم: بعداز نماز مغرب وعشا
مکان: خیابان ایران- بن بست ملکی-مدرسه نور
مسجد الشهداء
قرائت زیارت عاشورا: حاج مهدی سماواتی
زمان: از روز اول محرم به مدت 11 روز
ساعت شروع مراسم: 6:30صبح
عزاداری توسط: حاج ماشااله عابدی
ساعت شروع مراسم: 8 صبح
مکان: بزرگراه شهید محلاتی-مسجد الشهداء
حسینیه صنف لباس فروشهای تهران
سخنران: حجت الاسلام و المسلمین علی ثمری
مداح: حاج منصور ارضی
زمان: از روز اول محرم به مدت 11 روز
ساعت شروع مراسم: همزمان با اقامه نماز صبح
مکان: خیابان سعدی-پائین تر از چهارراه مخبرالدوله-حسینیه صنف لباس فروشهای تهران
هیئت مهدی جان(عج)
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی سعیدیان
مداح: حاج مهدی ارضی
زمان: از شب اول محرم به مدت 10 شب
ساعت شروع مراسم: 9 شب
مکان: خیابان ولی عصر(عج)-بالاتر از مهدیه تهران- خیابان شهید بشیری-مسجد حیدری
مهدیه تهران
سخنران شبهای محرم : آیت الله حاج شیخ کاظم صدیقی
سخنران روز تاسوعا و عاشورا :حجت الاسلام والمسلمین شیخ علیرضا پناهیان
پنجشنبه 25 آبان ( شب اول محرم ) :
زیارت عاشورا توسط حاج مهدی خادم ، نوحه و عزاداری حاج سید محمد امام
جمعه 26 آبان( شب دوم محرم ) :
زیارت عاشورا توسط حاج اکبر سلطانپور، نوحه و عزاداری حاج سید محمد امام
شنبه 27 آبان ( شب سوم محرم ) :
زیارت عاشورا توسط حاج کاظم احمدی، نوحه و عزاداری حاج صادق آهنگران
یکشنبه 28 آبان ( شب چهارم محرم ) :
زیارت عاشورا توسط حاج احمد زین العابدین ، نوحه و عزاداری حاج صادق آهنگران
دوشنبه 29 آبان ( شب پنجم محرم ) :
زیارت عاشورا توسط حاج احمد زین العابدین ، نوحه و عزاداری حاج رضا طاهری
سه شنبه 30 آبان( شب ششم محرم ) :
زیارت عاشورا توسط حاج احمد زین العابدین ، نوحه و عزاداری حاج رضا طاهری
چهار شنبه 1 آذر ( شب هفتم محرم ) :
زیارت عاشورا توسط حاج احمد زین العابدین ، نوحه و عزاداری حاج حمید رمضانپور
پنجشنبه 2 آذر ( شب هشتم محرم ) :
زیارت عاشورا توسط حاج احمد زین العابدین، نوحه و عزاداری حاج حمید رمضانپور
جمعه 3 آذر ( شب تاسوعای حسینی) :
زیارت عاشورا توسط حاج حسین موحدی نیا، نوحه و عزاداری حاج مهدی منصوری
شنبه 4 آذر ( روز تاسوعای حسینی) :
زیارت عاشورا توسط حاج مهدی فاطمی، نوحه و عزاداری حاج علی مشکینی و حاج مجید بادکوبه
شنبه 4 آذر ( شب عاشورای حسینی) :
زیارت عاشورا توسط حاج احمد زین العابدین ، نوحه و عزاداری حاج مهدی منصوری
یکشنبه 5 آذر ( روز عاشورای حسینی) :
زیارت عاشورا توسط حاج مهدی فاطمی، نوحه و عزاداری حاج علی مشکینی و حاج مجید بادکوبه
یکشنبه 5 آذر ( شب یازدهم محرم) :
زیارت عاشورا توسط حاج احمد زین العابدین ، نوحه و عزاداری حاج مهدی منصوری
ساعت شروع مراسم : از 8 شب
مکان: خیابان ولی عصر(عج)-مهدیه تهران
هیئت میثاق با شهدا
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین پناهیان
مداح: حاج میثم مطیعی
زمان: از شب اول محرم به مدت 10 شب
ساعت شروع مراسم: بعداز نماز مغرب و عشا
مکان: بزرگراه شهید چمران-پل مدیریت- مسجد دانشگاه امام صادق(ع)
مسجد دانشگاه تهران
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین پناهیان
مداح: حاج سعید حدادیان
زمان: از روز اول محرم به مدت 11 روز
ساعت شروع مراسم: بعد از نماز ظهر و عصر
مکان: خیابان 16 آذر- مسجد دانشگاه تهران
هیئت الرضا(ع) محفل بسیجیان و رهروان شهدا
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی اعتمادیان
مداح: حاج عبدالرضا هلالی
زمان: از شب اول محرم به مدت 10شب
ساعت شروع مراسم: بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: خیابان خیام -ضلع شمالی پارک شهر-خیابان فیاض بخش-خانه کشتی شهدای هفتم تیر
هیئت محبان فاطمه الزهرا(س) - رزمندگان غرب تهران
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی حائری زاده
مداح: حاج سعید حدادیان
زمان: از روز اول محرم به مدت 11 روز
ساعت شروع مراسم: بعد از نماز صبح
مکان: خیابان آزادی- نرسیده به پل یادگار امام (ره)-مهدیه امام حسن مجتبی (ع)
هیئت رزمندگان اسلام شرق تهران
سخنرانان: حجت الاسلام رئیسی و حجت الاسلام زابلی و صدیقی و ثمری
مداح: حاج سعید حدادیان و کربلایی محمد حسین حدادیان
زمان: از شب اول محرم به مدت 13 شب
ساعت شروع مراسم: 8 شب
مکان: بزرگراه بسیج- خیابان شهید رحیمی- حسینیه شهدای بسیج
هیئت روضه العباس(ع)
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین مصطفی کرمی
مداح: حاج حسین سیب سرخی
زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب
ساعت شروع مراسم: 8:30 شب
مکان: خیابان انقلاب-پل چوبی-پشت ایستگاه متروی دروازه شمیران-سالن ورزشی شهدای شمیران
حسینیه عباسیون
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان
مداح: حاج محمدرضا مرجب
زمان: از روز اول محرم به مدت 11 روز
ساعت شروع مراسم: از 9 صبح تا اذان ظهر
مکان: خیابان شریعتی-نرسیده به میدان قدس-حسینیه عباسیون
هیئت مکتب الحسین (ع)
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی سعیدیان
مداح: کربلایی نریمان پناهی
زمان: از شب اول محرم به مدت 12 شب
ساعت شروع مراسم: 9 شب
مکان: میدان قزوین-خیابان قزوین-انتهای خیابان شهید مرادی(استخر)-فرهنگسرای رازی
حسینیه مرحوم آیت الله علوی تهرانی(ره)
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان
مداح: حاج حسین ارضی و حاج ذبیح الله ترابی
زمان: از روز اول محرم به مدت 10 روز
ساعت شروع مراسم: 3 بعدازظهر
مکان: خیابان فاطمی غربی-خیابان اعتمادزاده-حسینیه آیت الله علوی تهرانی(ره)
حسینیه هدایت
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان
زمان: از روز اول محرم به مدت 10 روز
ساعت شروع مراسم: 7 صبح
مکان: میدان قیام-خیابان ری-کوچه شهید رقیب دوست-حسینیه هدایت
مسجد حضرت امیر(ع)
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان
مداح: حاج حسن خلج
زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب
ساعت شروع مراسم: از نماز مغرب و عشا
مکان: خیابان کارگر شمالی، امیر آباد- مسجد حضرت امیر(ع)
مسجد و حسینیه همدانیها
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان
مداح: حاج سید محمد موسوی
زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب
ساعت شروع مراسم: 7:30 شب تا 8:30 شب
مکان: میدان قیام-خیابان ری-حسینیه و مسجد همدانیها
حسینیه حضرت صاحب الزمان(عج)
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان
زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب
ساعت شروع مراسم: 9:30 شب تا 10:30 شب
مکان: خیابان پیروزی- چهارراه کوکاکولا-حسینیه صاحب الزمان(عج)
هیئت ریحانه الحسین(ع)
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی مطلق
مداح: حاج سید مجید بنی فاطمه
زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب
ساعت شروع مراسم: 8 شب
مکان: بزرگراه اشرفی اصفهانی-خیابان 22 بهمن-میدان شهدای باغ فیض-مجتمع فرهنگی مذهبی ریحانه الحسین(ع)
هیئت محبان حضرت علی اصغر(ع)-مهدیه تهرانپارس
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین دارستانی
مداح: حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی
زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب
ساعت شروع مراسم: 8 شب
مکان: تهرانپارس-بین اتوبان باقری و خیابان رشید جنوبی-جنب تالار الوند مجتمع آموزشی پیشرو-مهدیه تهرانپارس
هیئت عشاق العباس(ع)
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین سیدعبدالحمید شهاب
مداح: حاج روح الله بهمنی
زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب
ساعت شروع مراسم: 9 شب
مکان: تهران نو-ایستگاه وحیدیه-خیابان ارمغانی-حسینیه بیت الحسین(ع)
حسینیه بیت الرقیه(س)
سخنران:حجت الاسلام والمسلمین سید حسین هاشمی نژاد
زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب
ساعت شروع مراسم: 9 شب الی 11 شب
مکان: خیابان پیروزی-انتهای خیابان پنجم نیروی هوایی-حسینیه بیت الرقیه(ع)
× لازم بذکر است که تمامی مجالس فوق برای حضور برادران و خواهران مهیا می باشد.
هئیت های عزاداری تهران در دهه اول ماه محرم برنامه های سوگواری امام حسین(ع) را برگزار می کنند. این مراسم از 25 آبانماه 1391 همزمان با شب اول ماه محرم برگزار می شود و برنامه سخنرانان و مداحان ویژه این مراسم به شرح زیر است:
هیئت حسین جان(ع)
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