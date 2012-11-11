هیئت حسین جان(ع)



سخنران:حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مومنی



مداح: حاج منصور ارضی



زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب



ساعت شروع مراسم: بعداز نماز مغرب و عشا



مکان: خیابان 15 خرداد-میدان 15 خرداد-مسجد ارک تهران



هیئت موج الحسین(ع)



سخنران:حجت الاسلام و المسلمین علی ثمری



مداح: حاج حسین سازور



زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب



ساعت شروع مراسم: 9:30 شب



مکان: خیابان 17 شهریور-نرسیده به میدان خراسان-حسینیه موج الحسین(ع)



هیئت رایت العباس(ع)



سخنران:حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمود ریاضت



مداح: حاج محمود کریمی



زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب



ساعت شروع مراسم: 3 ساعت پیش از اذان مغرب



مکان: چیذر – آستان مقدس امامزاده علی اکبر چیذر-حسینیه رایت العباس(ع)



هیئت ثارالله (ع)



سخنران:حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مومنی



مداح: حاج محمود کریمی



زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب



ساعت شروع مراسم: 8 شب



مکان: مجیدیه شمالی- بالاتر از میدان ملت- کوی شهید صباح غربی-مسجدالهادی(ع)



هیئت مکتب الزهرا(س)



سخنران:دکتر حشمت الله قنبری(5شب اول)-حاج حسین سرخه ای(5شب دوم)



مداح: حاج محمدرضا طاهری



زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب



ساعت شروع مراسم: 7:30 شب



مکان: خیابان17 شهریور-نرسیده به میدان خراسان-خیابان شهید عجب گل-حسینیه پیروان حضرت مهدی(عج)



هیئت عشاق الحسین(ع)



سخنران:حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسمی



مداح: حاج علی قربانی



زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب



ساعت شروع مراسم: 8:30 شب



مکان: میدان امام حسین(ع)-مسجد امام حسین(ع)



هیئت محبان العباس(ع)



سخنران:حجت الاسلام و المسلمین میرسپاه(10 شب) و آیت الله جاودان(ازشب11 تا 14 محرم)



مداح: حاج ماشااله عابدی



زمان: از شب اول محرم به مدت 14 شب



ساعت شروع مراسم: همزمان با اقامه نماز مغرب و عشا



مکان: خیابان مجاهدین اسلام ، جنب ساختمان های بهنام ، بن بست هدایت ، حسینیه مرحوم حضرت آیت الله حق شناس(از شب اول تا روز عاشورا)



مکان: خیابان ایران‌، خیابان شهید مهدوی پور ، خیابان شهید برادران احمدی(عباس آباد) ، حسینیه مرحوم نعیمی پور(ازشام غریبان تا شب چهاردهم)



مدرسه نور



سخنران:حضرت آیت الله حاج آقا مجتبی تهرانی



زمان: از شب اول محرم به مدت 12 شب



ساعت شروع مراسم: بعداز نماز مغرب وعشا



مکان: خیابان ایران- بن بست ملکی-مدرسه نور



مسجد الشهداء



قرائت زیارت عاشورا: حاج مهدی سماواتی



زمان: از روز اول محرم به مدت 11 روز



ساعت شروع مراسم: 6:30صبح



عزاداری توسط: حاج ماشااله عابدی



ساعت شروع مراسم: 8 صبح



مکان: بزرگراه شهید محلاتی-مسجد الشهداء



حسینیه صنف لباس فروشهای تهران



سخنران: حجت الاسلام و المسلمین علی ثمری



مداح: حاج منصور ارضی



زمان: از روز اول محرم به مدت 11 روز



ساعت شروع مراسم: همزمان با اقامه نماز صبح



مکان: خیابان سعدی-پائین تر از چهارراه مخبرالدوله-حسینیه صنف لباس فروشهای تهران



هیئت مهدی جان(عج)



سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی سعیدیان



مداح: حاج مهدی ارضی



زمان: از شب اول محرم به مدت 10 شب



ساعت شروع مراسم: 9 شب



مکان: خیابان ولی عصر(عج)-بالاتر از مهدیه تهران- خیابان شهید بشیری-مسجد حیدری



مهدیه تهران



سخنران شبهای محرم : آیت الله حاج شیخ کاظم صدیقی

سخنران روز تاسوعا و عاشورا :حجت الاسلام والمسلمین شیخ علیرضا پناهیان



پنجشنبه 25 آبان ( شب اول محرم ) :



زیارت عاشورا توسط حاج مهدی خادم ، نوحه و عزاداری حاج سید محمد امام



جمعه 26 آبان( شب دوم محرم ) :



زیارت عاشورا توسط حاج اکبر سلطانپور، نوحه و عزاداری حاج سید محمد امام



شنبه 27 آبان ( شب سوم محرم ) :



زیارت عاشورا توسط حاج کاظم احمدی، نوحه و عزاداری حاج صادق آهنگران



یکشنبه 28 آبان ( شب چهارم محرم ) :



زیارت عاشورا توسط حاج احمد زین العابدین ، نوحه و عزاداری حاج صادق آهنگران



دوشنبه 29 آبان ( شب پنجم محرم ) :



زیارت عاشورا توسط حاج احمد زین العابدین ، نوحه و عزاداری حاج رضا طاهری



سه شنبه 30 آبان( شب ششم محرم ) :



زیارت عاشورا توسط حاج احمد زین العابدین ، نوحه و عزاداری حاج رضا طاهری



چهار شنبه 1 آذر ( شب هفتم محرم ) :



زیارت عاشورا توسط حاج احمد زین العابدین ، نوحه و عزاداری حاج حمید رمضانپور



پنجشنبه 2 آذر ( شب هشتم محرم ) :



زیارت عاشورا توسط حاج احمد زین العابدین، نوحه و عزاداری حاج حمید رمضانپور



جمعه 3 آذر ( شب تاسوعای حسینی) :



زیارت عاشورا توسط حاج حسین موحدی نیا، نوحه و عزاداری حاج مهدی منصوری



شنبه 4 آذر ( روز تاسوعای حسینی) :



زیارت عاشورا توسط حاج مهدی فاطمی، نوحه و عزاداری حاج علی مشکینی و حاج مجید بادکوبه



شنبه 4 آذر ( شب عاشورای حسینی) :



زیارت عاشورا توسط حاج احمد زین العابدین ، نوحه و عزاداری حاج مهدی منصوری



یکشنبه 5 آذر ( روز عاشورای حسینی) :



زیارت عاشورا توسط حاج مهدی فاطمی، نوحه و عزاداری حاج علی مشکینی و حاج مجید بادکوبه



یکشنبه 5 آذر ( شب یازدهم محرم) :



زیارت عاشورا توسط حاج احمد زین العابدین ، نوحه و عزاداری حاج مهدی منصوری



ساعت شروع مراسم : از 8 شب



مکان: خیابان ولی عصر(عج)-مهدیه تهران



هیئت میثاق با شهدا



سخنران:حجت الاسلام والمسلمین پناهیان



مداح: حاج میثم مطیعی



زمان: از شب اول محرم به مدت 10 شب



ساعت شروع مراسم: بعداز نماز مغرب و عشا



مکان: بزرگراه شهید چمران-پل مدیریت- مسجد دانشگاه امام صادق(ع)



مسجد دانشگاه تهران



سخنران:حجت الاسلام والمسلمین پناهیان



مداح: حاج سعید حدادیان



زمان: از روز اول محرم به مدت 11 روز



ساعت شروع مراسم: بعد از نماز ظهر و عصر



مکان: خیابان 16 آذر- مسجد دانشگاه تهران



هیئت الرضا(ع) محفل بسیجیان و رهروان شهدا



سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی اعتمادیان



مداح: حاج عبدالرضا هلالی



زمان: از شب اول محرم به مدت 10شب



ساعت شروع مراسم: بعد از نماز مغرب و عشا



مکان: خیابان خیام -ضلع شمالی پارک شهر-خیابان فیاض بخش-خانه کشتی شهدای هفتم تیر



هیئت محبان فاطمه الزهرا(س) - رزمندگان غرب تهران



سخنران:حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی حائری زاده



مداح: حاج سعید حدادیان



زمان: از روز اول محرم به مدت 11 روز



ساعت شروع مراسم: بعد از نماز صبح



مکان: خیابان آزادی- نرسیده به پل یادگار امام (ره)-مهدیه امام حسن مجتبی (ع)



هیئت رزمندگان اسلام شرق تهران



سخنرانان: حجت الاسلام رئیسی و حجت الاسلام زابلی و صدیقی و ثمری



مداح: حاج سعید حدادیان و کربلایی محمد حسین حدادیان



زمان: از شب اول محرم به مدت 13 شب



ساعت شروع مراسم: 8 شب



مکان: بزرگراه بسیج- خیابان شهید رحیمی- حسینیه شهدای بسیج



هیئت روضه العباس(ع)



سخنران:حجت الاسلام والمسلمین مصطفی کرمی



مداح: حاج حسین سیب سرخی



زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب



ساعت شروع مراسم: 8:30 شب



مکان: خیابان انقلاب-پل چوبی-پشت ایستگاه متروی دروازه شمیران-سالن ورزشی شهدای شمیران



حسینیه عباسیون



سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان



مداح: حاج محمدرضا مرجب



زمان: از روز اول محرم به مدت 11 روز



ساعت شروع مراسم: از 9 صبح تا اذان ظهر



مکان: خیابان شریعتی-نرسیده به میدان قدس-حسینیه عباسیون



هیئت مکتب الحسین (ع)



سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی سعیدیان



مداح: کربلایی نریمان پناهی



زمان: از شب اول محرم به مدت 12 شب



ساعت شروع مراسم: 9 شب



مکان: میدان قزوین-خیابان قزوین-انتهای خیابان شهید مرادی(استخر)-فرهنگسرای رازی



حسینیه مرحوم آیت الله علوی تهرانی(ره)



سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان



مداح: حاج حسین ارضی و حاج ذبیح الله ترابی



زمان: از روز اول محرم به مدت 10 روز



ساعت شروع مراسم: 3 بعدازظهر



مکان: خیابان فاطمی غربی-خیابان اعتمادزاده-حسینیه آیت الله علوی تهرانی(ره)



حسینیه هدایت



سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان



زمان: از روز اول محرم به مدت 10 روز



ساعت شروع مراسم: 7 صبح



مکان: میدان قیام-خیابان ری-کوچه شهید رقیب دوست-حسینیه هدایت



مسجد حضرت امیر(ع)



سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان



مداح: حاج حسن خلج



زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب



ساعت شروع مراسم: از نماز مغرب و عشا



مکان: خیابان کارگر شمالی، امیر آباد- مسجد حضرت امیر(ع)



مسجد و حسینیه همدانیها



سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان



مداح: حاج سید محمد موسوی



زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب



ساعت شروع مراسم: 7:30 شب تا 8:30 شب



مکان: میدان قیام-خیابان ری-حسینیه و مسجد همدانیها



حسینیه حضرت صاحب الزمان(عج)



سخنران:حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان



زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب



ساعت شروع مراسم: 9:30 شب تا 10:30 شب



مکان: خیابان پیروزی- چهارراه کوکاکولا-حسینیه صاحب الزمان(عج)



هیئت ریحانه الحسین(ع)



سخنران:حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسوی مطلق



مداح: حاج سید مجید بنی فاطمه



زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب



ساعت شروع مراسم: 8 شب



مکان: بزرگراه اشرفی اصفهانی-خیابان 22 بهمن-میدان شهدای باغ فیض-مجتمع فرهنگی مذهبی ریحانه الحسین(ع)



هیئت محبان حضرت علی اصغر(ع)-مهدیه تهرانپارس



سخنران:حجت الاسلام والمسلمین دارستانی



مداح: حاج عبدالرضا هلالی و حاج روح الله بهمنی



زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب



ساعت شروع مراسم: 8 شب



مکان: تهرانپارس-بین اتوبان باقری و خیابان رشید جنوبی-جنب تالار الوند مجتمع آموزشی پیشرو-مهدیه تهرانپارس



هیئت عشاق العباس(ع)



سخنران:حجت الاسلام والمسلمین سیدعبدالحمید شهاب



مداح: حاج روح الله بهمنی



زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب



ساعت شروع مراسم: 9 شب



مکان: تهران نو-ایستگاه وحیدیه-خیابان ارمغانی-حسینیه بیت الحسین(ع)



حسینیه بیت الرقیه(س)



سخنران:حجت الاسلام والمسلمین سید حسین هاشمی نژاد



زمان: از شب اول محرم به مدت 11 شب



ساعت شروع مراسم: 9 شب الی 11 شب



مکان: خیابان پیروزی-انتهای خیابان پنجم نیروی هوایی-حسینیه بیت الرقیه(ع)



× لازم بذکر است که تمامی مجالس فوق برای حضور برادران و خواهران مهیا می باشد.