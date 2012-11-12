به گزارش خبرنگار مهر، علی اسماعیلی عصر روز یکشنبه 21 آبان و در مراسم افتتاح کتابخانه تخصصی ادبیات داستانی در محل بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان گفت: ادبیات داستانی ما از رشد و بلوغ خوبی برخوردار است اما هنوز در آغاز راه هستیم.
وی با بیان اینکه «هر سرمایهگذاری که در این حوزه صورت گیرد، ارزشمند است» افزود: این شرط لازم برای افزایش سرانه مطالعه است و شرط کافی تبلیغ کتاب و تشویق مردم به مطالعه آن است. البته بخشی از مسئله هم به توزیع کتاب مربوط است.
اسماعیلی که پس از خاتمه نشست پیامبر اکرم (ص) در آئینه ادبیات داستانی ایران سخن میگفت، بار دیگر تاکید کرد: با توجه به هجمههایی که هست، هر چقدر در این زمینه (معرفی پیامبر از طریق آثار داستانی) کار شود، ارزشمند است چرا که جوانهای ما با شخصیتهای بزرگ مثل پیامبر قهر هستند، به خاطر اینکه آشنایی ندارند با ایشان.
سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد همچنین با بیان اینکه پیامبر و ائمه (س) را بهترین دوستان هر فرد هستند، اضافه کرد: به همین خاطر است که ما خودمان را با آنها تطبیق میدهیم.
وی ادامه داد: در بحث محتوایی وظیفه ما این است که سفارش بدهیم که در این زمینه کار شود و کتاب نوشته شود.
همچنین به گفته سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی «فرهنگپذیری از انعقاد نطفه آغاز میشود و تا آخر زندگی ادامه دارد».
اسماعیلی سپس با نقل قولی از تامس هریس روانشناسان آمریکایی و یکی از مثالهای معروف او نتیجه گرفت: هر کدام از ما استعداد داریم در طول زندگی خود 100 میلیون جلد کتاب 750 صفحهای را بخوانیم و اطلاعات ان را در زندگی جای دهیم.
سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد بر لزوم توجه ویژه به بحث کتاب در مهد کودکها تاکید کرد و یادآور شد: بعضیها معلومات خوبی دارند، ولی این مفاهیم باید منتقل شود.
وی همچنین به بیان نظر خود درباره وحدت حوزه و دانشگاه پرداخت و تاکید کرد: همیشه گفتهام که وحدت زمانی میسر خواهد شد که فرد دانشگاهی در مواجهه با یک حوزوی با زبان حوزه و فرد حوزوی در مواجهه با یک داشنگاهی با زبان دانشگاه سخن بگوید.
اسماعیلی همچنین با تقدیر از تلاشهای مسئولان بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان، اضافه کرد: تمام سرمایهگذاری این بنیاد باید روی کودکان باشد و اگر این اتفاق بیفتد، میتوان جلوی بسیاری از معضلات فرهنگی را گرفت.
سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، بهترین زبان برای انتقال این مفاهیم را زبان هنر و داستان عنوان کرد و گفت: کتاب باید به یک نیاز دائمی تبدیل شود و باید فرهنگ مطالعه را جزئی از زندگی قرار دهیم.
وی در پایان با ذکر مثالی از کتابخوانی رهبری افزود: مقام معظم رهبری یک بار فرمودند که یک دور تفسیر «المیزان» را در مینیبوسی که از تهران به قم میرفته، مطالعه کردهاند.
در پایان این برنامه، کتابخانه تخصصی ادبیات داستانی که مشتمل بر بیش از 10 هزار عنوان کتاب در این حوزه است، رسماً گشایش یافت.
نظر شما