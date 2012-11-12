راسته دو دری های بازار تبریز افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تراب محمدی افزود: دودری ها که در آبان ماه سال 88 دچار حریق گسترده ای شده و بخش های عمده ای از آن سوخته بود، پس از پایان کامل عملیات مرمتی موفقیت آمیز، اکنون آماده افتتاح شده است.

وی یادآور شد: سرای دودری ها خوشبختانه با اختصاص اعتبارات ویژه سفر رئیس جمهور به آذربایجان شرقی، علیرغم وسعت محل آتش سوزی، به سرعت مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.

بازار جهانی تبریز با داشتن بیش از 160 عنصر مختلف، به عنوان بزرگترین سازه سرپوشیده آجری بهم پیوسته جهان سال 1389 در فهرست میراث جهانی سازمان یونسکو ثبت شده و مراسم ثبت جهانی آن با حضور رئیس جمهور در تبریز برگزار شده است

مرمت بازار تاریخی شهرستان اهر پایان یافت



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از اتمام عملیات مرمتی بازار تاریخی شهرستان اهر ناشی از تخریب ها و آسیب های زلزله این شهرستان خبر داد و گفت: مراسم رونمایی از پایان مرمت بازار تاریخی اهر با حضور معاون رئیس جمهور در استان برگزار می شود.

محمدی افزود: مرمت این بازار از نخستین روزهای پس از زلزله با حضور چندین تیم کاری آغاز شده بود که اکنون با اتمام بازسازی تمامی بخش ها، آماده بازگشایی است.

محمدی مرمت بازار اهر را با توجه به وسعت فضا و آسیب هایی که دیده بود کاری دشوار عنوان کرد و گفت: بازار اهر دارای 120 گنبد و نزدیک به 250 حجره است، که خوشبختانه با حضور تیم های کارشناسی و مرمتی قابل توجه و تلاش شبانه روزی، در مدت چند ماه عملیات مرمتی آن به پایان رسیده است.

مرحله نخست فاز اول قطب گردشگری حاشیه سد امند افتتاح می شود

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از افتتاح مرحله نخست فاز اول طرح سرمایه گذاری قطب گردشگری حاشیه سد امند با حضور سید حسن موسوی، معاون رئیس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افتتاح می شود و گردشگران از فروردین 92 از این منطقه زیبا می توانند استفاده کنند.

محمدی با اشاره به طبیعت بسیار زیبای حاشیه سد امند و نزدیکی آن به شهر تبریز به عنوان پتانسیل های جذب گردشگر در آینده ای نزدیک، یادآور شد: با سرمایه گذاری شرکت ژئو تجارت سیمرغ، هم اکنون امکان ورزش های آبی در دریاچه سد خاکی امند برای عموم مردم و گردشگران فراهم شده است.

عضو شورای مشورتی گردشگری کشور با بیان اینکه این طرح سرمایه گذاری در زمینی به وسعت بیش از 80 هکتار در حال اجراست، تصریح کرد: از سوی سرمایه گذار، تا کنون بالغ بر 90 میلیارد ریال برای ساخت فاز نخست این طرح دهکده توریستی تفریحی، اقامتی هزینه شده است.