صادرات 6 میلیارد دلار برق در سال 91

به گزارش خبرنگار مهر، مجید نامجو امروز در بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی صنعت برق با بیان اینکه در حال حاضر صنعت برق کشور به 99 درصد خودکفایی در تامین کالا و تجهیزات دست یافته است، گفت: پیش بینی می شود تا پایان سال جاری 100 درصد کالا و تجهیزات صنعت برق در داخل کشور طراحی، ساخت و راه اندازی شود.

وزیر نیرو با اعلام اینکه هم اکنون بسیاری از کالا و تجهیزات صنعت برق ایران به کشورهای مختلف جهان صادر می شود، از تسخیر بازارهای منطقه ای برق توسط ایران خبر داد و افزود: سال گذشته در مجموع حدود سه میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی صنعت برق توسط ایران به کشورهای مختلف جهان صادر شده است.



این عضو کابینه دولت دهم با اعلام اینکه یکی از اهداف برنامه پنجم توسعه صادرات سالانه 6 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی برق است، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 4 میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی صادر شده است که پیش بینی می شود تا پایان سال جاری به 6 میلیارد دلار افزایش یابد.



این مقام مسئول با اشاره به تبادلات گسترده برق و انرژی الکترویکی با کشورهای مختلف همسایه، بیان کرد: سالانه حدود 10 میلیارد کیلووات ساعت برق توسط ایران صادر می شود به طوری که سال گذشته از محل صادرات برق یک میلیارد دلار درآمد حاصل شده است.



وی با یادآوری اینکه واگذاری صادرات برق به بخش خصوصی در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد، تاکید کرد: پیش بینی می شود با مشارکت بخش خصوصی ایران به یکی از بزرگترین صادرکنندگان برق در سطح جهان تبدیل شود.



نامجو همچنین از برنامه ریزی برای واگذاری نیروگاهها و شرکت های توزیع برق به بخش خصوصی خبر داد و یادآور شد: هم ‌کنون ساخت 44 نیروگاه جدید برق با ظرفیت تولید 34 هزار مگاوات انرژی الکتریکی آغاز شده است .



وزیر نیرو با بیان اینکه برای ساخت این 44 نیروگاه برق حدود 220 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام خواهد شد، از آمادگی وزارت نیرو برای واگذاری بخشی از این نیروگاهها به بخش خصوصی به منظور مشارکت و سرمایه گذاری آنها خبر داد و اعلام کرد: تاکنون ساخت 18 نیروگاه با ظرفیت 16 هزار مگاوات به ارزش 90 هزار میلیارد ریال توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده است.



وی با اشاره به واگذاری 44 نیروگاه جدید به بخش خصوصی، بیان کرد: بر این اساس 10 نیروگاه از طریق ماده 27 از طریق بورس و یا فرابورس و مابقی نیروگاهها از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار می شود.



این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه مطابق اهداف برنامه پنجم توسعه باید تاپایان سال جاری 27 نیروگاه به بخش خصوصی واگذار شود، تصریح کرد: تاکنون قیمت گذاری 21 نیروگاه به پایان رسیده و ارزیابی ارزش 6 نیروگاه دیگر هم در دست اجرا است.



این مقام مسئول همچنین از طراحی، ساخت ، نصب و راه اندازی 8 نیروگاه جدید برق با مشارکت بخش خصوصی و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: عملیات اجرایی سه نیروگاه آغاز شده و اسناد اعتباری این نیروگاهها هم گشایش یافته است.



وی با اشاره به کاهش تلفات تولید برق ایران به 14.98 درصد، اظهارداشت: پیش بینی می شود تا پایان برنامه پنجم توسعه تلفات شبکه برق به حداقل کاهش یابد.



نامجو با اعلام اینکه تا پایان فعالیت دولت دهم 23 نیروگاه برق در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت، یادآور شد: با راه اندازی این تعداد نیروگاه 12 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده می شود.



به گفته وزیر نیرو، اصلاح قیمت برق و هوشمند سازی شبکه ها، گسترش نیروگاههای تولید همزمان برق و حرارت، تولید پراکنده برق و کاهش تلفات از مهمترین برنامه های وزارت نیرو در برنامه پنجم توسعه بوده که اکثر این پروژه ها با مشارکت بخش خصوصی در حال انجام است.