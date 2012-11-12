افزایش دو برابری تعداد کانون های جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی احمد زاده در این رابطه به افزایش تعداد کانونهای غنچه های هلال از 55 کانون به 126 کانون در مدت 7 ماه گذشته سال جاری اشاره کرد و گفت: با افزایش تعداد کانونها، فعالیت در کانونها نیز به صورت چشمگیری بیشتر می شود.

وی افزود: علت عمده افزایش کانونهای غنچه هلال در استان به امضای توافقنامه بین اداره کل بهزیستی و جمعیت هلال احمر استان برمی گردد و پیش بینی می شود شمار این کانونها تا پایان سال باز هم افزایش یابد.

احمدزاده اظهار داشت: در حال حاضر نزدیک به 4 هزار نفر در کانونهای غنچه هلال استان عضو هستند و از برنامه ها و آموزش های جمعیت هلال احمر بهره مند می شوند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان همچنین از افزایش تعداد کانونهای دانشجویی از 29 به 35 کانون، کانون آزاد از 20 به 34 کانون، کانون روستایی از 22 به 50 کانون و کانون طلاب از 4 به 7 کانون تا پایان امسال خبر داد.

وی یاد آور شد: کانونهای هلال احمر تشکل های غیر سیاسی و غیر دولتی هستند که به منظور تحقق اهداف بشر دوستانه هلال احمر دردانشگاه ها و موسسات آموزشی، حوزه ها و مدارس علمیه، مدارس، مهد کودک ها و روستاها ایجاد می شوند.