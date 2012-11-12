به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امروز از خبرگزاری مهر بازدید کرد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درحاشیه این بازدید در نشستی با خبرنگاران با اشاره به اتمام بررسی طرح حمایت از تولید ملی در مرکز پژوهش های مجلس گفت: کمیته ای متشکل از مرکز پژوهش‌ها، اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیون صنایع و حمایت از تولید ملی این طرح را برای ارائه به مجلس آماده کردند.

جلالی با بیان اینکه این طرح هفته آینده به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد، اظهار داشت: این طرح در واقع برای اتخاذ استراتژی تسهیل در مقابل استراتژی تحریم است.

وی ادامه داد: امروز که دشمنان ما تحریم اقتصادی ملت ایران را نشانه رفته‌اند طرحی را برای حمایت از تولید ملی در مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفته است تا درعرصه داخلی تسهیلاتی را برای تولیدات در نظر گرفته شود.

جلالی با اشاره به تسهیلات مالیاتی که این طرح برای تولیدکنندگان در نظر گرفته است گفت: طبق این طرح تخفیف های مالیاتی 3 ساله ای برای تولید کنندگان و صنایع در نظر گرفته می شود.

وی افزود: براساس این طرح مقرر شد وزارت اقتصاد و دارایی ظرف 6 ماه لایحه قانونی را برای ادغام بنگاه های اقتصادی کوچک بیاورد تا با تشکیل بنگاه های اقتصادی بزرگ پروژه‌هایی بزرگ در کشور اجرا شود.

جلالی تصریح کرد: این طرح برای ساماندهی ممنوع الخروج کردن صاحبان بنگاه های اقتصادی نیز تصمیم گیری کرد که بر این اساس مدیران اقتصادی هم دارای دادگاه‌های ویژه‌ای خواهند شد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این معنی ندارد که قاضی که تمام جرائم عمومی را بررسی می کند پرونده مدیران اقتصادی را هم بررسی کند و مدیر اقتصادی هم برود در صف مجرمان عمومی بایستد و با همان جرایم عمومی و در همان دادگاه محاکمه شود، قاضیی که در حال بررسی پرونده‌های اقتصادی است باید دارای اطلاعات اقتصادی باشد علاوه بر این باید شان مدیران اقتصادی هم رعایت شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر بخشی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان صنایع از دولت طلبکار هستند و بعد به خاطر بدهکاری مالیاتی‌شان ممنوع الخروج می‌شوند. در طرح جدید مرکز پژوهش ها برای ممنوع الخروج شدن مدیران بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته می شود و نوع تسویه حساب طلب و بدهی مدیران بنگاه های اقتصادی به دولت هم مشخص شده است .

وی افزود: در بخش کار امور اجتماعی نیز سهم بیمه کارفرمایان از 23 درصد به 8 درصد تقلیل یافته و 15 درصد باقی مانده در طول 3 سال از طرف دولت پرداخت می‌شود.

جلالی گفت: در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها از سوی صندوق توسعه ملی رقمی پیشنهاد شده است.علاوه بر این برای حل مشکلات معوقات و تسهیلات بخش تولید هم راه حل‌هایی مشخص شده است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم حمایت از بخش کشاورزی به عنوان شاخه ای مهم از تولیدات تصریح کرد:این طرح راهکارهای حمایت از تولیدات کشاورزی را نیز مورد بررسی قرار داده است.

وی گفت: این طرح هفته آینده با قید یک فوریت به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.

مشروح گفتگوی مهر با جلالی درباره مسائل اقتصادی، قانون انتخابات ، سئوال از رئیس جمهور و عملکرد فراکسیون رهروان به زودی منتشر می شود.