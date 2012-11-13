به گزارش خبرگزاری مهر، صحت وابسته فرهنگی ایران در لبنان در دیدار با «جورج جرداق» نویسنده کتاب «الامام علی صوت العدالة الانسانیة» به ذکر مقدمه ای از چگونگی ورود این کتاب به ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش شاه برای جلوگیری از ترجمه و چاپ این کتاب اشاره نمود.
سپس جورج جرداق (نویسنده مسیحی این کتاب ) ضمن تایید آن گفت: دقیقاٌ به خاطر میآورم که دلیل مخالفت شاه ایران با این کتاب دو موضوع بوده است. اول آنکه در این کتاب فصلی وجود داشت با عنوان "ملوک ستمگر "که شاه تصور نمود که هدف، مقابله و مخالفت با نظام شاهنشاهی است و دیگر اینکه چون در این کتاب عدالت امیر المومنین و توجه آن حضرت به محرومین و مستضعفین برجسته بوده است، سرویس امنیتی ایران تصور نموده که هدف این کتاب، تبلیغ اندیشههای سوسیالیستی و کمونیستی است.
وی با ذکر خاطره ای از دوران کودکی اش علت اینکه از بین همه انبیا ، اوصیا، اولیا و صالحین به سراغ بررسی زندگانی امیر المومنین حضرت علی(ع) رفته است ، گفت: متولد جنوب لبنان هستم(منطقه مرجعیون) در دوران ابتدایی بسیار زیاد از مدرسه فرار می کردم و علاقه ای به یادگیری درس نداشتم . حتی اولیا مدرسه مرا تنبیه بدنی می کردند که آن هم تاثیری نداشت. تا اینکه روزی برادر بزرگترم کتاب «نهج البلاغه» را به عنوان تنبیه به من می دهد تا آن را هم بخوانم و هم چند بار از روی کل آن رونویسی کنم.
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