به گزارش خبرگزاری مهر، صحت وابسته فرهنگی ایران در لبنان در دیدار با «جورج جرداق» نویسنده کتاب «الامام علی صوت العدالة الانسانیة» به ذکر مقدمه ای از چگونگی ورود این کتاب به ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و تلاش شاه برای جلوگیری از ترجمه و چاپ این کتاب اشاره نمود.

سپس جورج جرداق (نویسنده مسیحی این کتاب ) ضمن تایید آن گفت: دقیقاٌ به خاطر می‌آورم که دلیل مخالفت شاه ایران با این کتاب دو موضوع بوده است. اول آنکه در این کتاب فصلی وجود داشت با عنوان "ملوک ستمگر "که شاه تصور نمود که هدف، مقابله و مخالفت با نظام شاهنشاهی است و دیگر اینکه چون در این کتاب عدالت امیر المومنین و توجه آن حضرت به محرومین و مستضعفین برجسته بوده است، سرویس امنیتی ایران تصور نموده که هدف این کتاب، تبلیغ اندیشه‌های سوسیالیستی و کمونیستی است.

وی در پاسخ به این پرسش که چه بخشی از زندگانی امیرالمومنین(ع) او را تحت تاثیر قرار داده است؟ گفت: تمامی رفتار علی(ع) سرشار از انسانیت، عدالت و گذشت بوده است. چه آنجا که ابن ملجم را می بخشد، چه آنجا که از روی خشم دشمنان را نمی کشت، چه در هزینه نمودن بیت المال و چه در دوران کوتاه حکومتش.



وی با ذکر خاطره ای از دوران کودکی اش علت اینکه از بین همه انبیا ، اوصیا، اولیا و صالحین به سراغ بررسی زندگانی امیر المومنین حضرت علی(ع) رفته است ، گفت: متولد جنوب لبنان هستم(منطقه مرجعیون) در دوران ابتدایی بسیار زیاد از مدرسه فرار می کردم و علاقه ای به یادگیری درس نداشتم . حتی اولیا مدرسه مرا تنبیه بدنی می کردند که آن هم تاثیری نداشت. تا اینکه روزی برادر بزرگترم کتاب «نهج البلاغه» را به عنوان تنبیه به من می دهد تا آن را هم بخوانم و هم چند بار از روی کل آن رونویسی کنم.

نویسنده مشهور لبنانی افزود: وقتی در آن سنین، نهج البلاغه را می خواندم چیز زیادی از آن نمی فهمیدم ولی این کتاب را برای خود نگاه داشتم و مجددا در دوران نوجوانی و جوانی آن را خواندم و در این زمان بود که عباراتی از حضرت علی(ع) توجه مرابه خود جلب نمود و تصمیم گرفتم تا درباره حضرت علی (ع) تحقیق کنم .

جرداق گفت: کتاب های بسیاری را که در مصر و دیگر کشورها در خصوص زندگانی حضرت علی(ع) نگاشته شده بود را مطالعه کردم. اما هیچکدام آنگونه که شایسته حضرت علی(ع) و نهج البلاغه است، نگاشته نشده بود و این باعث شد که تصمیم به نوشتن کتابی در خصوص آن حضرت بگیرم که ماحصل آن تالیف کتاب «الامام علی صوت العدالة الانسانیة» شد.

وابسته فرهنگی کشورمان در پایان این گفتگو از وی پرسید شما با یافتن چنین آموزه‌هایی در افکار و مرام امیرالمؤمنین (ع)هنوز خود را مسیحی می‌دانید؟ پاسخ داد: من عاشق این مرام و انسانیت علی(ع) هستم و باید بگویم بااین نگاه من خود را از شیعیان علوی و از علویون می‌دانم.