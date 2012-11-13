به گزارش خبرگزاری مهر، کمال شفیعی با اعلام این خبر افزود: «گربه یک مهندس است»، «مورچه‌های پاپتی»، «هر گلابی یک چراغ» و «ابرها مسافرند» عنوان‌های این چهار مجموعه هستند که دو مجموعه آخر قرار است در قالب پروژه بزرگ ادبی کودک دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری از سوی انتشارات سوره مهر به انتشار برسد.

شفیعی درباره این کتاب‌ها توضیح داد: این مجموعه‌ها متشکل از 12 تا 15 شعر کودک هستند که برای سرایش آن‌ها فضای پیرامون کودکان و جهانی که با آن ارتباط دارند، دغدغه‌های ویژه این گروه سنی و خلاقیت‌های کودکانه آنها را پیش چشم داشته ام و همین حلقه پیوند اشعار این مجموعه‌ها هستند.

این شاعر و نویسنده کودک و نوجوان ایده خلق پروژه بزرگ کودک دفتر ادبیات و کودک و نوجوان حوزه هنری را شگفت و ارزشمند خواند و تاکید کرد: در این پروژه از نویسندگان و شاعران حرفه‌ای کودک و نوجوان دعوت به همکاری شده که امیدوارم با انتشار آثار آنها خوراک فرهنگی مناسبی در سبد خانواده ایرانی به‌ویژه کودک ایرانی قرار بگیرد.

وی افزود: در آغاز که فراخوان این پروژه ادبی اعلام شد تصور ما این بود که نوعی تولید انبوه است و همین عامل باعث خواهد شد از خلاقیت و کیفیت آثار آن کاسته شود، اما خوشبختانه شاهد بودیم که با کارشناسی متخصصان عرصه ادبیات کودک و نوجوان بر آثار ارائه شده و همچنین دغدغه‌هایی که خود شاعران و نویسندگان بر تولیدات خود داشتند، آثاری موفق و دقیق به این پروژه تحویل داده شد و نویسندگان و شاعران با آرامش و اطمینان خاطر با نگاه‌هایی نو همچنان مشغول خلق آثار جدید هستند.