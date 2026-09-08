به گزارش خبرگزاری مهر، شیرین مافی در آستانه آغاز فصل سرد سال بر ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت بارندگیها و جلوگیری از بروز حوادث در روستاها و شهرهای تابعه این بخش تأکید کرد.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و خدماترسان اظهار کرد: دهیاران باید با بهرهگیری از ظرفیت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، راهداری و حملونقل جادهای، آب منطقهای، شرکت توزیع نفت و سایر دستگاههای مرتبط، تمهیدات لازم برای مدیریت شرایط فصل سرد را پیشبینی کنند.
بخشدار مرکزی آبیک لایروبی و ساماندهی مسیرهای عبور آب را از اقدامات مهم پیش از آغاز بارندگیها دانست و افزود: پاکسازی نامناسب رودخانهها، نهرها و مسیلها میتواند زمینهساز بروز حوادث شود و به همین دلیل آزادسازی حریم و بستر رودخانهها باید با همکاری دستگاههای ذیربط در اولویت دهیاریها قرار گیرد.
مافی همچنین خطاب به شهرداران شهرهای تابعه بخش مرکزی آبیک بر ضرورت تکمیل و تجهیز پروژههای مربوط به آبهای سطحی تأکید کرد و گفت: لایروبی شبکههای دفع آبهای سطحی و فاضلاب باید پیش از تشدید بارندگیها انجام شود.
وی با اشاره به وجود چندین پل دسترسی در روستاهای بخش مرکزی آبیک ادامه داد: راهداری و حملونقل جادهای شهرستان باید با همکاری دهیاریها نسبت به تنقیه و پاکسازی پلهای دسترسی و برداشتن گلولای و موانع موجود در مسیر عبور آب اقدام کند.
بخشدار مرکزی آبیک آمادهسازی تأسیسات و تجهیزات خدماتی را نیز ضروری دانست و گفت: تعمیر و بهروزرسانی ایستگاههای پمپاژ و اطمینان از آمادهبهکار بودن آنها باید پیش از ورود به فصل سرد انجام شود.
مافی هرس درختان در معرض شبکههای برق را از دیگر اقدامات پیشگیرانه عنوان کرد و افزود: این موضوع باید با همکاری دستگاههای مربوطه پیگیری شود تا احتمال آسیب به شبکه برق و اختلال در خدماترسانی در زمان بارندگی و وزش باد کاهش یابد.
وی همچنین بر ضرورت تأمین سوخت جایگزین برای نانواییها تأکید کرد و خواستار برنامهریزی دهیاران و دستگاههای ذیربط برای استمرار فعالیت نانواییها در شرایط احتمالی ناشی از بحرانهای فصل سرد شد.
بخشدار مرکزی آبیک در پایان بر هماهنگی میان دهیاریها و دستگاههای اجرایی برای انجام اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و خواستار آمادهسازی زیرساختهای روستاهای این بخش پیش از آغاز بارشهای فصلی شد.
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