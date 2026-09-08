به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ سومین اجلاس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران با حضور غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در محل اردوگاه فرهنگی امام خمینی برگزار شد.

اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه این همایش با اشاره به شرایط سخت و پرفرازونشیب کشور در ۱۵ ماه اخیر تصریح کرد: ما شرایط بسیار دشواری را پشت سر گذاشتیم و چند جنگ تحمیلی را تجربه کردیم؛ حوزه حمل‌ونقل به‌شدت دچار چالش شد و هیچ کامیونی امکان تردد نداشت، به‌گونه‌ای که ناچار شدیم نیازمندی‌های استان‌ها را از محل ذخایر استانی و با مدیریتی سخت تأمین کنیم.

وی در خصوص چالش‌های مرتبط با اصلاح نرخ ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) برای تأمین نهاده‌ها گفت: اگرچه برخی از این سیاست‌ها به دلیل فشار بر نقدینگی و مواد اولیه چالش‌برانگیز بود، اما خاطره تلخ اجرای ناقص آن در سال ۱۴۰۱ و ضربات سنگینی که به زنجیره تولید مرغ و گله‌های اجداد و مادر وارد شد، تکرار نشد. در این دوره برخلاف گذشته و با وجود محدودیت شدید منابع مالی دولت، با کمترین آسیب از این مرحله عبور کردیم.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه پایداری تولید و عدم بروز اخلال در امنیت غذایی معلول اعتماد کشاورزان به وزارت جهاد کشاورزی بود، افزود: وقتی وزیر جهاد اعلام کردند که اجازه نمی‌دهیم امنیت غذایی و تولید دچار مشکل شود، و به دنبال آن به ارکان وزارتخانه ابلاغ کردند که فارغ از بروکراسی‌های اداری، موظف به حل مشکلات تولیدکنندگان هستید — از جمله مکلف کردن شرکت پشتیبانی امور دام به خرید مازاد جوجه‌ها و پر کردن واحدهای خالی — این رویکرد به میدان عمل تبدیل شد.

فتحی با اشاره به برگزاری جلسات فشرده (حتی تا سه جلسه در روز در روزهای تعطیل) برای رفع آنی موانع تولید تصریح کرد: اگر این اعتماد متقابل وجود نداشت و بهره‌برداران به وعده‌ها و اقدامات میدانی وزیر اعتماد نمی‌کردند، طبیعتاً جامعه کشاورزی دچار تردید شده و تولید متوقف می‌شد؛ اما تعهد دولت و اعتماد کشاورزان در کنار هم مانع از بروز هرگونه بحران در تولید شد.

وی با اشاره به مکاتبات صورت‌گرفته در وزارت جهاد کشاورزی گفت: توافق شد سهمیه سوخت (گازوئیل) بخش کشاورزی تا حدودی نسبت به سهمیه در نظر گرفته شده افزایش پیدا کند اما لازم است با صرفه‌جویی در مصرف و تامین بخشی از سوخت با سوخت مایع بهره‌برداران نیز با دولت همراهی داشته باشند.

وی با اشاره به اهمیت تحول در حوزه داده‌های مکانی و اطلاعات توصیفی واحدهای تولیدی، از سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها خواست تا مطالعات مکان‌محور از طریق معاونت‌های تولیدات گیاهی به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد و افزود: ما در مرکز نیز این مطالعات را به‌جد پیگیری می‌کنیم؛ زیرا بهره‌گیری از داده‌های مکانی، زمینه‌ساز مدیریت علمی و هوشمند در بخش تولید است.