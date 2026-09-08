«موزه آزادگان» در قزوین ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه قافله‌باشی بعد از ظهر سه شنبه در محفل «سروهای دربند» اظهار کرد: استان قزوین شخصیت‌های برجسته‌ای در عرصه ایثار و مقاومت دارد که خاطرات و آثار مرتبط با آنها باید به شکل هدفمند ثبت و برای نسل‌های آینده حفظ شود.

وی افزود: دوران اسارت و روایت‌های آزادگان بخش مهمی از تاریخ شفاهی کشور را تشکیل می‌دهد و حفظ این روایت‌ها نیازمند توجه جدی دستگاه‌های فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های موجود در استان است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان قزوین پیشنهاد ایجاد «موزه آزادگان» را مطرح کرد و گفت: راه‌اندازی چنین مجموعه‌ای می‌تواند محلی برای ثبت، ضبط، نگهداری و معرفی اسناد، آثار، خاطرات و روایت‌های آزادگان و چهره‌های شاخص این عرصه باشد.

قافله‌باشی ادامه داد: ایجاد یک مجموعه تخصصی در این حوزه می‌تواند فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با آزادگان را از برنامه‌های مناسبتی فراتر برده و زمینه تولید و ترویج ادبیات اسارت و فرهنگ مقاومت را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: خاطرات آزادگان تنها متعلق به یک نسل نیست و باید به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و تاریخی کشور به نسل‌های آینده منتقل شود.