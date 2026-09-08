به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ملازینل در محفل «سروهای دربند» با محوریت بازخوانی خاطرات آزادگان استان قزوین اظهار کرد: قزوین ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه ایثار و مقاومت دارد که باید با استفاده از ابزار هنر و تولید محتوای فاخر به نسل جوان معرفی شود.
وی با اشاره به شخصیتهایی همچون شهید سیدعلیاکبر ابوترابی، شهید حسین لشکری و شهید تندگویان افزود: این چهرهها بخشی از سرمایههای ماندگار فرهنگ مقاومت هستند و معرفی زندگی و مجاهدت آنها میتواند به انتقال این فرهنگ به نسلهای جدید کمک کند.
رئیس حوزه هنری استان قزوین از تدوین پروندهای برای معرفی قزوین به عنوان «پایتخت آزادگان» خبر داد و گفت: این اقدام با هدف برجسته کردن ظرفیتهای استان در حوزه آزادگان و معرفی این میراث فرهنگی و تاریخی دنبال میشود.
ملازینل ادامه داد: حوزه هنری برای معرفی این چهرهها و روایتهای مرتبط با دوران اسارت، تولید آثار در قالبهای سینمایی، ادبی و هنری را دنبال خواهد کرد تا این مفاهیم برای نسل جدید ملموس و قابل درک شود.
وی با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیتهای فرهنگی در این حوزه خاطرنشان کرد: برنامههای مرتبط با آزادگان نباید تنها به مناسبتهای تقویمی محدود شود و لازم است روایت ایثار و مقاومت آنان در طول سال مورد توجه قرار گیرد.
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