حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن ایام محرم و عزاداریهای حسینی خواستار رعایت اخلاق عاشورایی توسط هیئات مذهبی شد و تاکید کرد: عزاداری‌های حسینی باید با رعایت آداب و سنن حسنه و پرهیز از رواج خرافات و بدعت‌ها باشد.

وی با اشاره به اینکه پرهیز از خرافه گرایی خواست و مطالبه رهبر معظم انقلاب است، تصریح کرد: آئین عزاداری امام حسین(ع) باید محل بیان فلسفه قیام حسینی و اصل نهضت عاشورا باشد و اگر با بدعت ها و خرافه ها عجین شود بی شک عظمت و عزت عاشورا را تحت الشعاع قرار می دهد.

حجت الاسلام مسعودی اظهار داشت: قیام عاشورا و مکتب امام حسین(ع) سرشار از آموزه های متعالی و درس های عزت آفرین از قبیل ایثار و امر به معروف و نهی از منکر است بنابراین عزاداری ها و مراسم حسینی باید در جهت ترویج و تبیین این شاخصه ها باشد.

وی افزود: مسئولان هیئات به عنوان مسئول یک تشکل مذهبی مردمی، باید با برنامه ریزی مناسب و همکاری ارگان های مسئول مانند نیروی انتظامی در برگزاری هرچه منظم تر و باشکوه تر مراسم عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) بکوشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز، با اشاره به سخن حضرت امام خمینی(ره) که فرمودند "این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگهداشته است" گفت: قیام عاشورا توسط امام حسین(علیه السلام) باعث زنده ماندن اسلام ناب محمدی شد.