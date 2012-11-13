بیمارستان امیرالمومنین اراک 3 استاندارد بین المللی کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک راکعی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: این استانداردها در سه حوزه مدیریت کیفی، مدیریت ایمنی و مدیریت آموزشی برای اولین بار در کشور به طور همزمان توسط شرکت لیسرت آلمان به بیمارستان امیرالمومنین اراک ارائه شده است.

وی ادامه داد: خط مشی کیفی بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک پیشگیری از وقوع هر گونه عدم تطابق دراجرای تعهدات از نقطه نظر ویژگی های کیفی از طریق برنامه ریزی، سازماندهی و تامین منابع، بکار گیری کارکنان متعهد و ذیصلاح و ارتقا سطح دانش و توانایی آنها از طریق ارتقا سطح دانش و توانایی آنها از طریق آموزش های مدون و مستقر،ایجاد فرایندی به منظور دریافت، رسیدگی و آنالیز شکایات و نظرات بیماران و همراهان، حرکت پویا به سمت ارائه خدمات درمانی ناسب و به موقع به بیماران، شناسایی و رعایت کلیه قوانین و مقررات، دستورالعمل های کیفی، ایمنی و سایر الزامات مرتبط با فعالیت ها و خدمات، حفاظت از روح و جس کارکنان و مواظبت از اموال، تجهیزات و مواد است.

رئیس بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک افزود: با توجه به این که دومین رسالت این مرکز آموزشی و درمانی بهبود کیفیت آموزشی در سطح بیمارستان های آموزشی درمانی است اقدامات لازم در خصوص اخذ استاندارد بین المللی آموزشی برای این مرکزی صورت گرفت.

دکتر راکعی یادآور شد: استاندار بین المللی ایمنی نیز با توجه به بکارگیری راهکارهای مشخص و مدون در راستای محدود کردن خطرات و تقویت بخش ایمنی بیمارستان برای کارکنان، بیماران و همراهان آنها از شرکت لیسرت آلمان اخذ شده است.

بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک به عنوان یکی از مراکز تخصصی و فوق تخصصی کشور در سال 1387 به بهره برداری رسید و با داشتن 224 تخت بیمارستانی در قالب 5 طبقه یکی از پیشرفته ترین بیمارستان های غرب ایران است.