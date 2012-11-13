سرطان رحم شایع ترین سرطان در زنان است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مژگان کریمی در حاشیه سمینار تخصصی ملی سرطانهای زنان، بر لزوم مراجعه مکرر و سالانه زنان به پزشک و معاینات دقیق برای تست سرطان‌ها تاکید کرد.

وی با تاکید بر افزایش آگاهی زنان در مورد پیشگیری از بروز سرطان توصیه کرد: همه بانوانی که ازدواج کرده‌اند، بعد از سه سال از زمان ازدواج با تجویز پزشک، آزمایش پاپ ‌اسمیر انجام دهند و به محض مشاهده هرگونه علائم غیرطبیعی، اقدامات درمانی را زیر نظر پزشک آغاز کنند.

دبیر علمی سمینار کشوری تخصصی سرطان‌های زنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری این سمینار عنوان کرد: سمینار کشوری تخصصی سرطان‌های زنان از صبح امروز به مدت سه روز با هدف تشخیص و پیشگیری از سرطان‌های زنان و حفظ باروری در سالن دکتر جوادی مجتمع بیمارستانی شهید صدوقی یزد با حضور 250 نفر از متخصصان و کارشناسان مرتبط آغاز به کار کرد.

وی افزود: غربالگری سرطان سرویکس، روش‌های برخورد با پاپ اسمیر طبیعی و اندیکاسیون مخروط ‌برداری، کولپوسکوپی و اندیکاسیون، جایگاه واکسن در پیشگیری از سرطان سرویکس و حاملگی و تاثیر آن بر بیماری‌های پیش بدخیمی و بدخیمی سرویکس از مهم‌ترین مباحت مورد بحث در این سمینار است.

کریمی بیان کرد: این سمینار سه روزه ضمن ارائه به روزترین روش‌های تشخیص سرطان‌های زنان به ویژه سرطان گردن رحم، در مورد روش‌های حفظ باروری در درمان سرطان‌های زنان به بحث و تبادل نظر می‌پردازد.