به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دانشمندان دانشگاه لاتروب استرالیا دریافتند که سلولهای همسایه، نه خود سلولهای در حال مرگ، نقش کلیدی در تجزیه آنها دارند.
به طور سنتی، اعتقاد بر این بود که سلولهای در حال مرگ توسط دستگاه داخلی خود سلول به قطعات کوچکتر شکسته میشوند و این قطعات را قادر میسازد تا راحتتر از بدن خارج شوند.
با استفاده از تصویربرداری با وضوح بالا، تیمی به رهبری دانشمندان مؤسسه علوم مولکولی و مرکز تحقیقات وزیکولهای خارج سلولی دانشگاه لاتروب نشان داد که سلولهای همسایه قبل از مصرف سلولهای در حال مرگ، نیروی مکانیکی را برای تقسیم آنها به قطعات کوچکتر اعمال میکنند.
«جاسینتا سانتاوانوند»، محقق ارشد، این فرآیند را با تکه تکه کردن یک قرص نان برای ایجاد تکههای کوچکتر و قابل هضمتر مقایسه کرد، زیرا "خوردن یک قرص نان کامل بسیار دشوار خواهد بود."
سانتاوانوند گفت: «این مطالعه نشان میدهد که این فرآیند یک سازگاری حیاتی برای پاکسازی کارآمد سلولهای در حال مرگ است، به ویژه در بافتهایی که سلولهای همسایه ممکن است ظرفیت محدودی برای بلعیدن اجسام بزرگ داشته باشند.»
او افزود که این امر به بافتها اجازه میدهد تا روزانه حدود یک میلیارد سلول در حال مرگ را به طور مؤثر حذف کنند، از التهاب جلوگیری کرده و عملکرد طبیعی بافت را حفظ کنند.
سانتاوانوند گفت: «این تحقیق نه تنها دانش ما را در مورد چگونگی تکه تکه شدن و پاکسازی سلولهای در حال مرگ، که برای بیماریهای التهابی و خودایمنی مهم است، گسترش میدهد، بلکه این کار ممکن است به توسعه سلول درمانی برای درمانها، از جمله سرطان، کمک کند.»
