به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان شرکت روسی مترواستیل 2000 که یکی‌از بزرگترین شرکتهای تونل‌ساز در اروپا به ‌حساب‌ می‌آید از روند ساخت تونل ‌نیایش بازدید کردند.

در پایان این بازدید الکساندر کرینکو مدیرعامل شرکت مترواستیل گفت: من به‌ واقع تحت‌تأثیر این پروژه عمرانی قرارگرفتم و بی‌اغراق هیچگاه فکرنمی‌کردم صنعت تونل‌سازی در ایران آن هم صرفاً با تکیه ‌بر توانمندیهای داخلی این کشور، چنین پیشرفت کرده‌باشد. روش ‌ساخت تونل‌نیایش با در نظر گرفتن کیفیت کار وسرعت عملیات‌اجرایی، این تونل را به پروژه‌ای در قواره‌های جهانی تبدیل کرده‌است. شاید گفتن این جمله کمی عجیب باشد اما من معتقدم مهندسان تونل‌ساز روسی می‌توانند از آنچه درجریان احداث تونل‌نیایش رخ‌ داده‌است، درس‌بگیرند و از تجربیات همتایان ایرانی خود استفاده‌کنند.

وی ادامه داد: تهران از حیث ساخت تونلهای جاده‌ای شهری به یک کلانشهر پیشرو تبدیل‌شده و در مسیر پیشرفت و ترقی گام برمی‌دارد. من مطمئنم با این سطح از توانایی و قابلیت‌های مهندسان و مدیران ایرانی، از این پس باید منتظر شنیدن اخبار مهمتر درزمینه ساخت‌ و‌ سازهای عمرانی درایران باشیم. پروژه تونل ‌نیایش از حیث احجام‌ عملیاتی، کیفیت‌ سازه و نیز سرعت‌عمل سازندگان آن، یک پروژه شاخص بین‌المللی به‌شمار می‌آید.

در این بازدید دستیار سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو و کارشناسان مرکز همکاریهای فن‌آوری و نوآوری نهاد ریاست ‌جمهوری نیز حضورداشتند و بطور مفصل از تمام بخشهای پروژه تونل‌نیایش دیدن‌کردند.

نمایندگان شرکت مترو استیل خواهان برقراری همکاریهای دو جانبه به منظور انتقال تجربیات دست اندرکاران پروژه تونل نیایش به همتایان روسی خود شدند و از مهندسان ایرانی برای بازدید از چند پروژه شهری در این کشور دعوت به عمل آوردند.