مسیر غرب به شرق تونل نیایش افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بهره برداری آزمایشی تونل نیایش با حضور جمعی از مدیران شهرداری، نمایندگان مجلس ، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ و مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر صبح شنبه برگزار شد در این مراسم محمد باقر قالیباف با اشاره به آغاز احداث این تونل در خرداد 90 گفت: شاید آن روز از من گرفته تا مهندسان و کارگران که تابلوی احداث را نصب کردیم باور به اجرای این کار داشتیم اما می دانستیم که کاری سخت است ولی با تکیه بر فرهنگ دوران دفاع مقدس و کار بسیجی توام با عقلانیت و خود باوری دست به دست یکدیگر داده و تونل نیایش را احداث کردیم.

وی این تونل را از نظر زیبایی ، زمان ساخت و کیفیت یکی از تونل های مشخص و تعریف شده در دنیا دانست و گفت: این تونل استانداردهای روز دنیا را دارد که توسط مهندسان این کشور هم اکنون آماده بهره برداری است.

قالیباف افزود: تونل جنوبی نیایش نیز آماده بهره برداری است اما چون ترافیک حجم گسترده ای خواهد داشت و این بخش از تونل به پل طبقاتی صدر متصل می شود به دلیل مسائل ایمنی باند جنوبی تونل نیایش بعد از اتمام احداث پل صدر بازگشایی شده و مردم از آن استفاده خواهند کرد