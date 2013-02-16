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۲۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۴۷

با حضور شهردار؛

مسیر غرب به شرق تونل نیایش افتتاح شد

مسیر غرب به شرق تونل نیایش افتتاح شد

شهردار تهران در مراسم بهره‌برداری آزمایشی از مسیر غرب به شرق تونل نیایش گفت: تونل جنوبی نیایش نیز آماده بهره برداری است اما به دلیل ترافیک زیاد و مسائل ایمنی، باند جنوبی تونل بعد از اتمام احداث پل صدر بازگشایی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بهره برداری آزمایشی تونل نیایش با حضور جمعی از مدیران شهرداری، نمایندگان مجلس ، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ و مرتضی طلایی رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر صبح شنبه برگزار شد در این مراسم محمد باقر قالیباف با اشاره به آغاز احداث این تونل در خرداد 90 گفت: شاید آن روز از من گرفته تا مهندسان و کارگران که تابلوی احداث را نصب کردیم باور به اجرای این کار داشتیم اما می دانستیم که کاری سخت است ولی با تکیه بر فرهنگ دوران دفاع مقدس و کار بسیجی توام با عقلانیت و خود باوری دست به دست یکدیگر داده و تونل نیایش را احداث کردیم.

وی این تونل را از نظر زیبایی ، زمان ساخت و کیفیت یکی از تونل های مشخص و تعریف شده در دنیا دانست و گفت: این تونل استانداردهای روز دنیا را دارد که توسط مهندسان این کشور هم اکنون آماده بهره برداری است.

قالیباف افزود: تونل جنوبی نیایش نیز آماده بهره برداری است اما چون ترافیک حجم گسترده ای خواهد داشت و این بخش از تونل به پل طبقاتی صدر متصل می شود به دلیل مسائل ایمنی باند جنوبی تونل نیایش بعد از اتمام احداث پل صدر بازگشایی شده و مردم از آن استفاده خواهند کرد

کد مطلب 1816023

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