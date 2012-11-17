لازمه پیروزی در جنگ نرم داشتن بصیرت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام منصور فرجی ظهر شنبه در مراسم افتتاح دوره های بصیرت فرماندهان ناجا، جنگ نرم و بصیرت را یک بحث بسیار مهم یاد کرد و افزود: در راستای مقابله با جنگ نرم بصیرت بسیار مهم است و باید این امر بسیار تقویت شود.

وی افزود: امروز دشمن با جنگ نرم وارد شده بنابراین باید هر لحظه آماده بودو لازمه مقابله با این تهاجم فرهنگی و فتنه ددشمن داشتن بصیرت است .

مسول دفتر نهاد رهبری در دانشگاههای استان زنجان گفت:اگر امروز فرهنگ جنگ نرم وارد ایران شده یک دغدغه همگانی است که همه باید به آن توجه کنن.

حجت االسلام فرجی تاکید کرد: جنگ نرم مشخصات و لوازم خود را دارد بنابراین باید بالاتر از اینها وارد شد.

وی افزود: مقابله با جنگ نرم دشمن نیاز به مقابله و عزم قوی دارد چرا که باید هر لحظه خود را در مقابل دشمن برتر دیده و دشمن از این اقتدار و اعتماد به نفس ناامید شود.

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاههای استان زنجان گفت: داشتن بصیرت زیرساختهای جنگ نرم دشمن را از بین می برد که در این راستا باید آسیبها شناسایی شده تا جنگ نرم دشمن و فتنه دشمن خنثی شود .

حجت الاسلام فرجی افزود: بصیرت آگاهی عمیق تر و ریشه ای تر و پیشرفته تر از علم و دانش دشمن است.

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاههای استان زنجان افزود:در جنگ نرم مسائل فرهنگی به طور ظریف و عمیق وارد زندگی افراد شده و باید به این امر توجه شود.