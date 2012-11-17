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۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۵۳

اخبار حوزه هنری/

همایش بزرگ "40 روز، 40 نقش" در حوزه‌ هنری سیستان و بلوچستان برگزار می‌ شود

همایش بزرگ "40 روز، 40 نقش" در حوزه‌ هنری سیستان و بلوچستان برگزار می‌ شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه ‌هنری سیستان ‌و بلوچستان گفت: به مناسبت ایام محرم، همایش بزرگ 40 روز،40 نقش در حوزه‌ هنری استان برگزار می‌ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حلیمه پیری اظهار داشت: این همایش به مناسبت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و 72 تن از یاران با وفایش توسط واحد هنرهای تجسمی حوزه‌ هنری سیستان ‌و بلوچستان برگزار کند.

وی گفت: در همایش بزرگ 40 روز، 40 نقش هنرمندان نقاش و گرافیست حوزه ‌هنری از روز اول محرم لغایت دهم صفر به مدت 40 روز به خلق اثر می‌ پردازند.

وی افزود: در پایان این همایش 40 اثر ماندگار و فاخر تولید می ‌شود که به صورت یک پکیچ هنری در اختیار هنرمندان و علاقمندان قرار خواهد گرفت.

برگزاری نمایشگاه عکس و پوستر محرم در حوزه هنری زاهدان

سرپرست حوزه هنری سیستان و بلوچستان بیان داشت: به مناسبت ایام محرم نمایشگاه عکس و پوستر محرم از امروز در حوزه‌ هنری زاهدان برپا شد.

محسن ذوالفقاری گفت: این نمایشگاه در قالب 25 عکس و پوستر با موضوع محرم گردآوری شده است.

وی افزود: این نمایشگاه از امروز تا 15 آذرماه برای بازدید عموم دایر است.

وی همچنین از راه یافتن نمایش فریاد برگِل به جشنواره منطقه ‌ای تئاتر بسیج خبر داد و اظهار داشت: این نمایش کاری از واحد هنرهای نمایشی حوزه‌ هنری سیستان و بلوچستان است که به جشنواره منطقه‌ ای تئاتر بسیج راه یافت.

سرپرست حوزه هنری سیستان و بلوچستان گفت: با برگزاری مراسم اختتامیه دهمین جشنواره استانی بسیج که 24 آبان ماه در محل سینما اشراق زاهدان برگزار شد، نمایش فریاد برگِل به نویسندگی و کارگردانی مسعود نوری به مرحله منطقه ‌ای دهمین جشنواره تئاتر بسیج که اواخر دی ماه در شیراز برگزار می‌ شود، راه یافت.

کد مطلب 1745982

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