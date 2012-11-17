به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمد زاده پس از شکست یک بر صفر عصر امروز شنبه تیمش مقابل پیکان در نشست خبری ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی زیبایی را از سوی دو تیم شاهد بودیم و تیم ما فوتبالی بازی کرد که از همه جناحین حملات متعددی را روی دروازه حریف ایجاد کردیم و خیلی خوب و آسانی به دروازه آنها نزدیک شدیم اما نتوانستیم گل بزنیم.

وی گفت: ما در هر دو نیمه موقعیت های کافی داشتیم اما هدر دادیم. امروز فوتبال نشان داد تیمی که خوب بازی می کند برنده نمی شود. ملوان خوب بازی کرد ولی پیکان برد و من به ویسی و تیمش تبریک می گویم.

سرمربی ملوان با بیان اینکه ملوانی ها خیلی خوب حریفان را از بحران خارج می کنند، در خصوص خطای پنالتی روی مازیار زارع در اواخر نیمه نخست اظهار کرد: آنچه ما دیدیم پنالتی بود اما داور ندید. شاید ایشان درست قضاوت کرد اما امیدوارم این صحنه از قلم آقای فردوسی پور نیفتد. البته این مسئله دردی را دوا نمی کند. ضربه مشت زارع به نیمکت ناظر هم به خاطر این است که در آن شرایط ضربان قلب بازیکن بالای 180 است.

وی در مورد کری خوانی هوادارانش برای تیم پرسپولیس تصریح کرد: بالاخره ملون تیمی است که مقابل هیچ حریفی کم نمی آورد و هواداران بر اساس توانایی تیم این کری ها را می خوانند که موضوعی طبیعی است.

احمدزاده در پاسخ به این پرسش که آیا تعطیلات لیگ روی تیم شما تاثیر گذاشت اظهار داشت: از نظر نتیجه بله، ولی این تعطیلات برای همه تیمها یکسان بود و همه از آن متضرر می شوند. ما هم به همان اندازه ضرر کردیم اما بهتر بود لیگ با وقفه کمتری ادامه پیدا می کرد زیرا دیدیم نه تیم ملی از این وقفه استفاده کرد و نه باشگاهها.

سرمربی ملوان با اشاره به اینکه نمی دانم بازی با تاجیکستان چه کمکی به تیم ملی کرد که به خاطر آن لیگ را تعطیل کردند افزود: همه از تعطیلات لیگ ضرر کردند و ای کاش لیگ مان با وقفه برگزار نمی شد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد اینکه هنوز اعتقاد دارید کی روش باید به عنوان مربی تمرین دهنده و دستیار یکی از مربیان ایرانی در تیم ملی فعالیت کند تاکید کرد: صد درصد. شما دیدید بعد از رئال مادرید او به منچستر رفت و دستیار فرگوسن شد. الان هم همین طور است و فکر می کنم با این شرایط تیم ملی بهتر عمل خواهد کرد.

احمد زاده در پایان پیشنهاد تشکیل اتاق فکر برای حل مشکلات تیم ملی را به فدارسیون فوتبال داد و گفت: به نظر من آنهایی که در فوتبال زحمت کشیده و می توان از فکرشان استفاده کرد را باید جمع کرده و در نشستی نظراتشان را بپرسند. اینکه در اتاق فکر این مسائل مطرح شود دیگر نیازی ندارد صحبت ها علیه تیم ملی رسانه ای شود اما اگر این گونه نشد طبعا مربیان به خودشان اجازه می دهند به راحتی علیه تیم ملی صحبت کنند.