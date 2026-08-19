به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی شامگاه چهارشنبه پس از شکست ۲ بر یک تیمش مقابل ملوان در نشست خبری اظهار کرد: روز خبرنگار و روز عکاس را با تأخیر تبریک می‌گویم و این برد شیرین ملوان را به مردم خوب انزلی تبریک عرض می‌کنم.

وی ادامه داد: بازی فراز و نشیب داشت و زیبا، جذاب و تماشاگر پسند بود. البته سهم ما برای گل زدن روشن‌تر بود، اما پس از گلی که زدیم و ۱۰ نفره شدن ملوان، فشار بازی برعکس شد و ما فشار بیشتری وارد کردیم.

سرمربی ذوب‌آهن افزود: ملوان خیلی زیبا بازی کرد، به‌خصوص از سمت راست ما که ارسال‌های خیلی خوبی داشتند. در یک صحنه هم خط دفاع ما مرتکب اشتباه شد و در نهایت ملوان برنده بازی شد.

وی تصریح کرد: بازی می‌توانست مساوی شود و حتی می‌توانست یک بر یک تمام شود، اما انگیزه ملوان مقابل هوادارانش و انرژی‌ای که از تماشاگران می‌گرفتند، بیشتر از ما بود و توانستند برنده شوند.

ویسی در پایان گفت: دوباره این پیروزی را به ملوان تبریک می‌گویم و برای این تیم در بازی آینده آرزوی موفقیت دارم.