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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹

سرمربی ذوب‌آهن: انرژی هواداران به کمک ملوان آمد

سرمربی ذوب‌آهن: انرژی هواداران به کمک ملوان آمد

انزلی- سرمربی ذوب آهن اصفهان با تمجید از هواداران ملوان گفت: انرژی‌ای که بازیکنان ملوان از تماشاگران خود می‌گرفتند بیشتر از انرژی تیم ما بود و در نهایت توانستند برنده شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی شامگاه چهارشنبه پس از شکست ۲ بر یک تیمش مقابل ملوان در نشست خبری اظهار کرد: روز خبرنگار و روز عکاس را با تأخیر تبریک می‌گویم و این برد شیرین ملوان را به مردم خوب انزلی تبریک عرض می‌کنم.

وی ادامه داد: بازی فراز و نشیب داشت و زیبا، جذاب و تماشاگر پسند بود.  البته سهم ما برای گل زدن روشن‌تر بود، اما پس از گلی که زدیم و ۱۰ نفره شدن ملوان، فشار بازی برعکس شد و ما فشار بیشتری وارد کردیم.

سرمربی ذوب‌آهن افزود: ملوان خیلی زیبا بازی کرد، به‌خصوص از سمت راست ما که ارسال‌های خیلی خوبی داشتند. در یک صحنه هم خط دفاع ما مرتکب اشتباه شد و در نهایت ملوان برنده بازی شد.

وی تصریح کرد: بازی می‌توانست مساوی شود و حتی می‌توانست یک بر یک تمام شود، اما انگیزه ملوان مقابل هوادارانش و انرژی‌ای که از تماشاگران می‌گرفتند، بیشتر از ما بود و توانستند برنده شوند.

ویسی در پایان گفت: دوباره این پیروزی را به ملوان تبریک می‌گویم و برای این تیم در بازی آینده آرزوی موفقیت دارم.

کد مطلب 6921847

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