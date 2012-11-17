  1. سیاست
۲۷ آبان ۱۳۹۱، ۱۹:۲۱

لاریجانی:

مردم غزه نیازمند یاری جهان اسلام هستند

مردم غزه نیازمند یاری جهان اسلام هستند

رئیس مجلس شورای اسلامی در مذاکره تلفنی با رئیس مجلس اردن با بیان اینکه مردم غزه بیش از هر زمان دیگری به یاری جهان اسلام نیازمند هستند، گفت: اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی نشان از اوج انزوای سیاسی این رژیم منحوس دارد.

 به گزارش خبرگزاری مهر ،علی لاریجانی در مذاکره تلفنی با طاهر المصری رئیس مجلس اردن ضمن محکومیت شدید حملات گسترده رژیم صهیونیستی به غزه گفت: اقدامات سبوعانه رژیم صهیونیستی در هجوم همه جانبه از راه دریا، زمین و هوا علیه مردم بی پناه غزه حاکی از اوج انزوای سیاسی این رژیم منحوس است.

 وی گفت: مردم مظلوم غزه و فلسطین امروز بیش از هر زمان دیگر، به کمک و حمایت مردم کشورهای جهان اسلام نیاز دارند.
 
رئیس قوه مقننه همچنین خواستار انجام اقدامات عملی در زمینه حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه شد.
 
در ادامه این مذاکره طاهر المصری رئیس مجلس اردن با اظهار تاسف از آغاز مجدد حملات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه گفت: امروز شرایط بسیار خطرناک تر از گذشته برای مردم فلسطین در جریان است که نیاز به حمایت و اهتمام جدی کشورهای اسلامی از آرمان فلسطین دارد.
 
طاهر المصری گفت: مقامات عالی رتبه کشور اردن همگام با سایر کشورهای مسلمان تلاش های وافری را برای جلوگیری از سیاست یهودی سازی قدس شریف از سوی رژیم صهیونیستی انجام داده اند.
 
رئیس مجلس اردن در پایان خواستار تشریک مساعی کشورهای اسلامی در مقابله با سیاست های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی در منطقه شد.
کد مطلب 1746172

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