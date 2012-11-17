استان سمنان رتبه سوم کشوری در زمینه واحدهای مادر پرورش شترمرغ دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شاه حسینی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه هشت واحد پرورش شتر مرغ در این استان فعالیت دارند، گفت: این استان در زمینه واحدهای شترمرغ مادر رتبه سوم و در واحدهای گوشتی رتبه چهارم کشور را دارا است.

وی گفت : از واحدهای دارای پروانه بهره برداری پنج واحد با ظرفیت یک هزار و 275 قطعه به صورت مولد و توام و سه واحد با ظرفیت یک هزار و 950 قطعه به صورت پرواری است.

شاه حسینی با بیان اینکه صنعت پرورش شتر مرغ در استان سمنان در سالهای اخیر رشد بالایی داشته و این امر استان را به یکی از مراکز مهم در کشور تبدیل کرده است، افزود: مراکز پرورش شتر مرغ در این استان در کنار پرورش در تولید جوجه نیز فعالیت گسترده‌ای داشته‌اند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان درباره اشتغال زایی پرورش شتر مرغ گفت :این صنعت در استان برای 79 نفر به صورت مستقیم و برای حدود 150 نفر به صورت غیر مستقیم ایجاد شغل کرده است.

وی گفت: در سال گذشته حدود 80 تن گوشت شتر مرغ در استان سمنان تولید شد که به مصرف داخل استان و بازار سایر استان ها رسید.

شاه حسینی ادامه داد: همچنین از هر شتر مرغ ماده 10تا 60 عدد تخم با میانگین وزن 1.5کیلوگرم در سال تولید شد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان کویری‌ بودن و آب و هوای سازگار با شترمرغ را عامل اصلی توسعه و گسترش واحدهای پرورش شتر مرغ در استان سمنان دانست و ارزش اقتصادی شترمرغ را از دامها و طیور دیگر بیشتر برشمرد.

وی گفت: از هر شتر مرغ ماده 10 تا 60 عدد تخم با میانگین وزن 5.1 کیلوگرم در سال تولید می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان درصد ارزش شترمرغ را مربوط به پوست آن می‌داند که در صنعت کیف و کفش و... کاربرد دارد و علاوه بر پوست از گوشت آن نیز استفاده می‌شود.

وی افزود: چربی شتر مرغ برای ترمیم پوست و درمان درد مفاصل و عضلات، پر در صنایع تزئینی لباس و جذب گرد و غبار و تمیز کردن وسایل الکتریکی و پوست تخم پس از تخلیه محتویات آن برای کارهای تزئینی کاربرد دارد.

شاه حسینی با بیان اینکه شترمرغ‌های موجود در استان سمنان سرمای درجه زیر صفر و درجه بالای صفر را تحمل کرده و در پرورش آنها مشکلی ایجاد نشده است، افزود: مقاوم بودن در برابر بیماریها از دیگر خواص شتر مرغ است.

به گفته معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان، این استان‌ در زمینه دام و طیور از ظرفیت بالایی برخوردار است به‌ طوری که علاوه بر تامین نیازهای این استان بخش قابل توجهی از تولیدات به استان های همجوار ارسال می‌شود.