اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی بسترساز جهاد اقتصادی و تولید ملی است

عطاالله حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تحقق این شعار موجب افزایش اهداف اشتغالزایی در کشور می شود، افزود: با ارتقای تولید ملی اشتغال افزایش یافته و تورم کاهش می یابد و این امر موجب می شود اقتصاد کشور به خودکفایی و بالندگی برسد.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی گفت: فرهنگ سازی مناسب در جامعه برای عزت و اعتبار بخشی بیش از پیش تولید کنندگان، ایجاد فضای رقابتی برابر برای آنان و کمک در راستای بازاریابی داخلی و خارجی از فاکتورهای مهم در تدوین استراتژی دقیق و مناسب در جهت تحقق این خواسته رهبری معظم انقلاب است.

وی در ادامه با بیان اینکه سند چشم انداز 20 ساله و تاکید بر اجرای کامل اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری بستر قانونی و تئوریک جهاد اقتصادی و تولید ملی را فراهم می کند، افزود: چشم انداز یک ارزش قابل دسترسی است.

حکیمی با تاکید بر اینکه گیلان استان مستعدی برای تحقق شعار محوری "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" است، اظهارداشت: ظرفیت های قابل توسعه این خط از شمال ایران باید هدفمند و اصولی شناسایی شود.

وی بر ضرورت نقش همکاری های میان بخشی در تحقق شعار محوری سال تاکید کرد و یادآورشد: نقش بانک ها در این همکاری ها بسیار مهم است.