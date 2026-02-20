  1. استانها
  2. سمنان
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

امام جمعه دیباج: ترامپ به دنبال دستاورد نسبی برای توجیه هزینه‌ها است

دامغان- امام جمعه دیباج از پرونده فساد سران غرب به عنوان آیینه بدون روتوش چهره واقعی آنان یاد کرد و گفت: ترامپ برای خروج از منجلاب جنگ، دنبال یک دستاورد نسبی است تا هزینه‌ها را توجیه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسالام حسین قریب در خطبه های نخستین نماز جمعه اسفند ماه ۱۴۰۴ دیباج در مصلای این شهر از فرهنگ غربی به عنوان منفورترین فرهنگ ها یاد کرد و بیان داشت: این فرهنگ که امروز برای فریب توده ها شعار آزادی و حقوق بشر سر می دهد نشان داد حتی نتوانسته مشکلات خود را حل کند و از این جهت این فرهنگ غربی امروز باید منفورترین فرهنگها در نزد مسلمانان جهان باشد.

وی با اشاره به توحش و فحشا در تمدن غرب اظهار داشت: پرونده فساد و فحشای سران آمریکایی، اروپایی و سران بعضی از اعراب منطقه، پرده از پیوند خطرناک قدرت، ثروت و فساد در نظام سلطه را بر ملا کرد. ‌

امام جمعه دیباج تصریح کرد: این پرونده که یک واقعیت است نشان از سقوط اخلاقی سران کشورهای غربی و آمریکایی دارد و از طرفی نشان داد تمدن غرب به جایی رسیده است که حتی کرامت انسانی را ابزاری برای رسیدن به مقاصد خود تعریف کرده است و آیینه‌ای از چهره بدون روتوش غرب است.

قریب در ادامه و با بیان اینکه آمریکا به مذاکره با ایران نیاز دارد افزود: آنچه که امروز شاهد هستیم برخلاف ادعای آمریکا که اینگونه القا می‌کنند؛ ایران مجبور به مذاکره هست و کاملاً پیداست آمریکا چاره‌ای جز مذاکره ندارد.

وی گفت: هزینه بالای جنگ و عدم توفیق و پیروزی برای آمریکا، این کشور را در منجلاب قرار می‌دهد و لذا ترامپ دنبال یک دستاورد نسبی است تا هزینه های خود را توجیه کند و مذاکره برای آمریکا یک نیاز آبرومندانه است.

کد خبر 6754479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها