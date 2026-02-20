ایران از موضع قدرت وارد تقابل با آمریکا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهر محمودآباد با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبر در دیدار با مردم آذربایجان شرقی، گفت: این سخنان حاکی از شکلگیری یک جنگ رسانهای آشکار میان جبهه حق و باطل و ورود جمهوری اسلامی ایران به مرحلهای جدید از تقابل راهبردی است.
وی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در پاسخ به فضاسازی رسانهای آمریکا درباره «ناوگان عظیم و زیبا»، جمله تاریخی «خطرناکتر از ناو، آن سلاحی است که میتواند آن را به قعر دریا بفرستد» را بیان کردند که حامل پیامی روشن از قدرت بازدارندگی ایران است.
امام جمعه محمودآباد افزود: همچنین در واکنش به درخواست دیدار یا گفتوگوی مستقیم دونالد ترامپ با رهبر انقلاب، تعبیر عمیق و معنادار «مِثلی لا یُبایِعُ یَزید» بهکار گرفته شد تا جایگاه واقعی رئیسجمهور آمریکا در نگاه جمهوری اسلامی بهروشنی تبیین شود.
وی با اشاره به انتقاد رهبر معظم انقلاب از تعیین نتایج مذاکرات پیش از آغاز آن، تصریح کرد: اشاره صریح ایشان به سادهلوحی مسئولان آمریکایی در این زمینه، نشاندهنده شناخت دقیق از ماهیت سیاستهای ایالات متحده است.
حجتالاسلام موسوی در ادامه به چرایی انتخاب این راهبرد تهاجمی از سوی رهبر انقلاب پرداخت و گفت: نخستین علت را باید در نگاه توحیدی و الهیاتی ایشان جستوجو کرد؛ رهبری که جز از خداوند متعال از هیچ قدرتی هراس ندارد و در برابر تهدیدها با اتکا به ایمان الهی ایستاده است.
وی دومین علت را حمله به محاسبات دشمن دانست و افزود: جریان صهیونیستی تلاش داشت پس از جنگ ۱۲ روزه، تصویری ضعیف از ایران به غرب ارائه دهد و القا کند که جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است؛ اما این مواضع قاطع، نهتنها این تصویر را در هم شکست بلکه پیام روشنی از اقتدار و آمادگی ایران برای دشمن ارسال کرد.
امام جمعه محمودآباد تقویت روحیه حامیان نظام را سومین هدف این راهبرد برشمرد و گفت: این مواضع باعث اطمینان خاطر بدنه اجتماعی و علاقهمندان انقلاب میشود که کشور از آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تهدید برخوردار است.
وی ادامه داد: چهارمین مخاطب این پیام، کسانی هستند که در داخل و خارج از کشور دل به مداخله خارجی بستهاند؛ این افراد باید بدانند جمهوری اسلامی با قدرت ایستاده و تجربههایی مانند کودتای ۲۸ مرداد هرگز تکرار نخواهد شد.
حجتالاسلام موسوی در پایان تأکید کرد: آمریکا امروز معیشت و امنیت روانی مردم ایران را گروگان گرفته و نام آن را مذاکره گذاشته است، در حالی که جمهوری اسلامی ایران هرگز نسخه تسلیمی آمریکا را نخواهد پذیرفت و هیچ عقبنشینی در دستور کار کشور قرار ندارد، حتی اگر این مسیر به تقابلی سخت و سرنوشتساز منجر شود.
