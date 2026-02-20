اوپن ای آی مشتری شرکت هندی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، استارگیت یک طرح چند ساله ۵۰۰ میلیارد دلاری برای ساخت مراکز داده هوش مصنوعی برای آموزش و تحلیل است که توسط سرمایهگذاران بزرگ پشتیبانی میشود. این معامله پیشرفتی بزرگ برای شرکت تاتا به حساب می آید که سال گذشته در یک تغییر استراتژیک از طرح های خود برای سرمایه گذاری تا سقف هفت میلیارد دلار در مرکز داده یک گیگاواتی در هندوستان خبر داد.
هندوستان شاهد افزایش بودجه های کلان در زیرساختهای هوش مصنوعی بوده، به طوری که شرکت های بزرگ جهانی مانند گوگل، آمازون، متا پلتفرمز و مایکروسافت سرمایهگذاریها با شرکتهای داخلی مانند ریلاینس و آدانی گروپ افزایش داده اند.
گروه تاتا، شرکت مادر Tata Consultancy Services، نیز قصد دارد طی چند سال آینده چت جی پی تی را در سراسر شرکت به کارگیرد. این درحالی است که به گفته اوپن ای آی، چت جی پی تی هم اکنون در هند به طور هفتگی بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر فعال دارد.
