به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر نیکویی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: آتش‌سوزی ظهر روز گذشته در جنگل منطقه معروف به «خرسی‌کشی» در شهرستان کردکوی و در شرایط وزش باد شدید و گرمای بی‌سابقه رخ داد که با اقدام به‌موقع نیروهای منابع طبیعی کنترل شد.

وی افزود: مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی با حضور سریع در محل حادثه و با همکاری و مشارکت مردم منطقه، عملیات مهار و اطفای حریق را با موفقیت به پایان رساندند و از گسترش آتش به سایر نقاط جلوگیری شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای عملیاتی و همراهی اهالی منطقه، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتش در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، مراتب را در سریع‌ترین زمان ممکن از طریق شماره‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ اطلاع دهند تا از بروز خسارات گسترده جلوگیری شود.