به گزارش خبرگزاری مهر، رمضان سایکی مدیر کتابخانه‌ها و نشر وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه در بازدید از غرفه ایران در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب استانبول، گفت: ناشران ترک در بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران حضور فعالتری خواهند داشت.

وی در دیدار با نمایندگان ایران در این نمایشگاه گفت: حضور ایران در نمایشگاه کتاب استانبول قدمی مثبت در جهت تبادلات فرهنگی بین دو کشور است.

سایکی درباره نحوه حمایت دولت ترکیه از ترجمه آثار ترکی به دیگر زبانها افزود: «تدا» برنامه‌ای است که دولت ترکیه برای این منظور تدارک دیده است و از این طریق از ترجمه و نشر آثار ترکی به دیگر زبانهای زنده دنیا حمایت می‌کند.

مدیر کتابخانه‌ها و نشر وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه در ادامه به مشکلات ترجمه آثار ایرانی به ترکی و بالعکس اشاره کرد و خواهان همکاری ایران و ترکیه در خصوص رفع موانع ترجمه آثار دوکشور به زبان فارسی و ترکی شد.

وی ادامه داد: ما در سال آینده حضور فعالتری در نمایشگاه کتاب تهران خواهیم داشت و از 5 ناشر خصوصی حمایت خواهیم کرد تا در این نمایشگاه حضور یابند.

این مقام مسئول در وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه همچنین از ایران دعوت به عمل آورد تا حضور فعالتری در نمایشگاه‌های کتاب ترکیه داشته باشد.

سایکی هم چنین از حمایت‌های دولت ترکیه از ناشران این کشوراشاره کرد و گفت: ترکیه مالیات ناشران را از 18 درصد به 8 درصد کاهش داده است و از طرف دیگر از کلیه ناشران کتاب خریداری می‌کند.

در حال حاضر در حدود 6000 کتابفروشی، 150 شرکت توزیع کتاب، بیش از 8000 ناشر، بیش از 2000 کتابخانه در ترکیه به فعالیت مشغول‌اند و بیشترین فعالیت در سه شهر استانبول، آنکارا و ازمیر است. در سال 2011 بیش از 43 هزار عنوان کتاب در ترکیه به چاپ رسیده است.