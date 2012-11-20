تصاویری از بزرگترین نمایشگر دنیا/ وضوح 1.5میلیارد پیکسلی

به گزارش خبرگزاری مهر، اگر تاکنون تحت تأثیر دستگاههای تلویزیونی 4K چون سونی و توشیبا و ال جی قرار گرفته اید، در آن صورت باید بادیدن عرشه حقیقت (Reality Deck) که در دانشگاه استونی بروک نیویورک رونمایی شد باید کاملا شگفت زده شوید.

این نمایشگر که توسط خالق آن به عنوان نزدیک ترین مفهوم واقعی به "عرشه بدل" در مجموعه داستانهای علمی تخیلی پیشتازان فضا توصیف شده، دارای چهار دیوار از عرشه حقیقت است که به طور مجموع از 416 صفحه با وضوح تصویر بالا تشکیل شده و وضوح تصویری جمعا 1.5 میلیارد پیکسلی ارائه می دهد.

این نمایشگر دارای ابعاد 5.8 در 10.3 نخستین تسهیلات در نوع خود تلقی می شود که مانع یک میلیارد پیکسل را شکسته و آن را 5 برابر نزدیکترین رقیب خود ارائه کرده است.

آری ای کافمن رئیس کرسی علوم کامپیوتری و محقق اصلی مرکز برتری در وایرلس و فناوری اطلاعات دانشگاه استونی بروک نیویورک اظهار داشت: اگر از 300 میلیون نفر عکس دسته جمعی بگیرید و در این نمایشگر به نمایش در آید، وضوح کافی برای تمام آنها وجود خواهد داشت تا تصویر آنها در 5 پیکسل به صورت رنگی در صفحه نمایش مشخص باشد.

هدف اصلی نمایشگر "عرشه واقعیت" این است که به مهندسان و فیزیکدانها توانایی تجسم کردن حجم وسیعی از اطلاعات را بدهد.

براساس اظهارات دکتر کافمن، این فناوری برای تجسم سازی و تحلیل اطلاعات بسیاری چون تصویرسازیهای پیشرفته پزشکی، تجسم سازی پروتئین، نانوفناوری، بررسیهای ستاره شناسی، میکروتوموگرافی، طراحی معماری، اکتشاف و بررسی، تصاویری ماهواره ای، امنیتی، دفاعی، تشخیص افراد مشکوک در جمعیت، اخبار و تحلیل ، مدل سازی آب و هوای و جوی و طوفان برای مقابله با فاجعه سیل و همچنین گرمایش زمین مورد استفاده قرار می گیرد.

در "عرشه واقعیت"، اطلاعات با حجم بی سابقه ای از وضوحی که چشم انسان را اشباع می کند ارائه می شود، این نمایشگر دید 20/20 ارائه کرده و تحولی در شیوه های سنتی حرکت افقی در تصاویر گرافیکی و یا بزرگنمایی ایجاد می کند. کاربر می تواند به یکی از صفحات نمایش مراجعه کرده تا جزئیات آن را بیشتر مشاهده کند و درحالیکه به صفحه نمایش دیگری می رود، محتوای تصویری کاملا وی را احاطه کرده است.

این نمایشگر با بودجه 1.4 میلیون دلاری بنیاد ملی علم و بودجه 600 هزار دلاری دانشگاه استونی بروک نیویورک ساخته شده است.