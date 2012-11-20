روستاهای گردشگری همدان نیازمند جذب سرمایه گذار است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی محمدی ظهر سه شنبه در کارگروه گردشگری شهرستان همدان بر اتمام زیرساخت های لازم روستاهای گردشگری تأکید کرد و افزود: در روستاهای گردشگری سیمین و ابرو، خاکو و ورکانه گازرسانی به اتمام رسیده است ولی در روستای خاکو ساماندهی خطوط تلفن و برق، شبکه آب شرب و فاضلاب نیازمند اقدامات گسترده ای است که باید قبل از کف کاری روستا توسط دستگاه های خدمات رسان انجام شود.

طبیعت گردی رویکرد جدید گردشگری است

وی از طبیعت گردی به عنوان یک رویکرد جدید گردشگری یاد کرد و گفت: باید با توجه به ظرفیتی که در شهر همدان در این زمینه وجود دارد باید استفاده بهینه از آن داشت.

معاون فرماندار همدان اضافه کرد: نظارت بر انجام ساخت و سازها در کنار بافت با ارزش این روستاها باید مورد توجه قرار گیرد و جداره سازی و دیواره سازی مطابق با کالبد قدیمی آنها انجام شود که وظیفه نظارت بر عملکرد آنها بر عهده بنیاد مسکن است که وام های مقاوم سازی را پرداخت می کند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان همدان نیز در رابطه با اقدامات انجام شده در روستاهای هدف گردشگری گفت: در روستای سیمین و ابرو که مطالعات آن در سال 85 شروع شده 379 میلیون تومان برای سنگ فرش، دیواره و جداره سنتی و نصب پنجره سنتی چوبی این روستا هزینه شده است و همچنین 80 میلیون تومان برای پیاده رو سازی و جداره مسجد اعتبار اختصاص داده شد.

600 میلیون تومان صرف ساماندهی ورکانه شد

نقی پورقاسمی افزود: در روستای ورکانه نیز که از سال 83 کار اجرایی آن شروع شده، 470 میلیون تومان برای معابر و ابنیه روستا و 130 میلیون تومان برای ساختمان روستایی این روستا در دو طبقه و همراه با سرویس بهداشتی انجام و هزینه شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان نیز در رابطه با روستاهای هدف گردشگری گفت: در سفر دوم هیئت دولت به همدان 11 روستا به عنوان مناطق گردشگری شناخته شدند که اکنون نیز 9 سهمیه دیگر به همدان اضافه شده است.

علیرضا ایزدی گفت: از مجموع 20 روستای هدف گردشگری روستاهای خاکو، سیمین و ابرو، ورکانه و قلعه جق فامنین جزء روستاهای گردشگری شهر همدان معرفی شدند.

طرح مطالعات شناسایی ظرفیت گردشگری 9 روستای جدید انجام می شود

وی ادامه داد: طرح مطالعاتی 11 روستای ابتدایی انجام شده است و در سال جاری نیز طرح مطالعات شناسایی ظرفیت گردشگری 9 روستای جدید انجام می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان اضافه کرد: در سال گذشته 80 میلیون تومان اعتبار برای ساخت آلاچیق، سرویس بهداشتی و دیگر خدمات برای روستای هدف گردشگری خاکو انجام شده است که تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

وی عنوان کرد: روستاهای ورکانه، سیمین و ابرو که جزء روستاهای پایلوت گردشگری بودند برای آنها تعاونی گردشگری با هفت عضو تشکیل شده است و همچنین در سال 88 برای ساماندهی مسیر ورودی ورکانه 80 میلیون تومان هزینه شد.

توجه به روستاها مانع مهاجرت روستاییان می شود

وی توجه به روستاها را مانع مهاجرت آنها دانست و افزود: گردشگری روستایی باعث ارتقا فرهنگی روستائیان می شود و با درآمدزایی بسیار از مهاجرت آنها جلوگیری می کند.

مدیر اجرایی دهکده تفریحی، فرهنگی و ورزشی گنجنامه همدان نیز در رابطه با برنامه جشنواره زمستانی گفت: باید اطلاع رسانی بصری در مسیر برگزاری جشنواره و دیگر مسیرها صورت گیرد.

سید مصطفی اردستانی افزود: از 15 دی ماه تا پایان بهمن ماه پرش از مانجی و سورتمه با تخفیفات ویژه برای گردشگران جشنواره لحاظ می شود و برگزاری جنگ شادی در آن محل در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در طول برگزاری جشنواره به مدت دو روز دانش آموزان و والدین با تخفیف ویژه از امکانات تله کابین گنج نامه استفاده کنند.

وی برگزاری قرعه کشی جشنواره بزرگ 100 میلیون تومانی در اسفند ماه خبر داد و گفت: بر اساس هماهنگی صورت گرفته 50 درصد از این مبلغ به جشنواره زمستانی اختصاص داده می شود.