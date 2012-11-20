آبگرفتگی شدید معابر بندرعباس/ طغیان رودخانه ها در غرب هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه بارشی قوی از صبح سه شنبه از مناطق غربی استان هرمزگان شروع به باریدن کرد و حوالی ظهر امروز این سامانه بارشی پس از رسیدن به نقاط مرکزی هرمزگان و شهر بندرعباس موجب طوفانی شدن دریا و آبگرفتگی شدید معابر و خیابانهای بندرعباس شده است.

سعید رنجبر مدیرکل هواشناسی هرمزگان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این سامانه بارشی که از غرب هرمزگان شروع به باریدن کرده تا فردا نیز در نقاط مختلف هرمزگان فعال خواهد بود و شاهد ریزش باران در اکثر شهرستانهای هرمزگان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه این سامانه به سمت شرق هرمزگان در حرکت است، ادامه داد: این سامانه قوی در برخی مناطق حتی منجر به ریزش تگرگ خواهد شد و آبهای خلیج فارس نیزطی این دو روز طوفانی است و به همین علت توصیه می شود تا شناورهای سبک از تردد در دریا خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی هرمزگان این میزان بارش در هرمزگان را قابل توجه دانست و افزود: از ابتدای فصل پائیز امسال تاکنون بارندگی زیادی در هرمزگان بوقوع نپیوسته اما این میزان بارش امروز بسیار قابل توجه بود و آماردقیق از میزان بارندگی طی روزهای اعلام می شود.

بارندگی شدید امروز در شهرها و روستاهای استان هرمزگان علاوه بر آبگرفتگی شدید خیابانها و معابر موجب طغیان برخی رودخانه ها در مناطق غربی هرمزگان نیز شده به گونه ای که این مسئله به دو پل در جاده بندرعباس - لارستان آسیب هایی وارد کرده است و به همین علت این محور مواصلاتی طی چند ساعت بسته شد.

همچنین بارش شدید باران به زمین های کشاورزی در شهرستان بندرخمیر آسیب وارد کرده و احتمال تخریب این زمینها نیز وجود دارد.

حسین امیر تیموری فرماندار بندر خمیر در این راستا به خبرنگار مهر گفت: هنوز از میزان خسارت به زمین های کشاورزی اطلاعات دقیقی در دست نیست و میزان خسارات پس از بررسی دقیق اعلام می شود.

وی ادامه داد: همچنین برخی ساکنان نقاط حاشیه ای شهر بندرخمیر به علت بارندگی با مشکلاتی مواجه شدند که هم اکنون در مدارس شبانه روزی اسکان داده شده اند.

فرماندار بندرخمیر افزود: همچنین برخی از محورهای مواصلاتی در شهرستان خمیر نیز به علت بارندگی ساعتی بسته شد که هم اکنون این محورها باز شده و تردد خودروها در آن صورت می گیرد.

امیر تیموری تاکید کرد: تمامی نیروهای امدادی در بندرخمیر در آمادگی کامل قرار دارند و اوضاع کاملا در این شهرستان تحت کنترل است.

شدت بارندگی موجب آبگرفتگی و ایجاد ترافیک شدید در خیابانهای شهر بندرعباس شده به گونه ای که در اکثر کوچه ها امکان تردد برای عابران وجود ندارد، شکستن شاخه های درختان حرص نشده در بسیاری از خیابانهای اصلی شهر عبور و مرور خودروها را با مشکل مواجه کرده است.

جمشید رئیسی رئیس شورای شهر بندرعباس در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آب گرفتگی خیابانهای شهر بندرعباس، افزود: بارشهای رگباری در بندرعباس به ندرت اتفاق می افتد. از این رو شدت بارندگی در نیم ساعت گذشته موجب بسته شدن بسیاری از ورودی ها و معابر هدایت آبهای روان سطح شهر شد.

وی عنوان کرد: شخصا با آتش نشانی و خدمات شهری شهرداری تماس گرفته و درخواست حضور کارگران شهرداری برای تسهیل در عبور و مرور شده ام.

بسیاری از دانش آموزان هنگام عبور از خیابان با مشکل مواجه شده اند تا جائیکه بسیاری از حیاط مدارس مملو از آب است.

تا لحظه انتشار این گزارش هنوز خبری از نیروهای خدماتی شهرداری در خیابانهای آبگرفته برای رفع مشکل و بازکردن معابر عبور آب دیده نیست.