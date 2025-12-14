  1. استانها
اولین باران پاییزی در بندرعباس آغاز شد

بندرعباس- از دقایقی پیش بارش باران پاییزی در شهرستان بندرعباس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد یکشنبه بر اثر فعالیت سامانه بارشی در استان هرمزگان، اولین باران پاییزی در شهر بندرعباس آغاز شد.

این سامانه بارشی از روز گذشته در استان فعال شده است و ابتدا در غرب هرمزگان به وقوع پیوسته است.

از عصر روز گذشته بخش توکهور و هشتبندی شاهد وقوع بارش‌های پراکنده و از نیمه شب نیز بارش‌ها در شهرستان میناب آغاز شد.

با تداوم فعالیت این سامانه بارشی، نزولات جوی در شهرستان بندرعباس نیز با شدت بالا آغاز شده است و بارش باران موجب قطعی برق در نقاط مختلف بندرعباس شده است.

همزمان از برخی مناطق غرب هرمزگان نیز اخباری در رابطه با بارندگی وجود دارد.

طبق پیش بینی‌ها روزهای دوشنبه و سه شنبه با ورود سامانه بارشی دیگر اوج بارش‌ها در هرمزگان خواهد بود.

با توجه به شدت بارندگی‌ها احتمال سیلاب وجود دارد و کلیه دستگاه‌های امدادی در هرمزگان در حالت آماده باش قرار دارند و مرخصی‌ها و مأموریت‌های اعضای ستاد بحران استان هرمزگان و شهرستان‌ها نیز لغو شده است.

    نظرات

    • IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      انشاءالله به یاری خداوند باران سرآغاز خوشی های بیشتر برای همه ی مردم کشورم باشه
    • سابع دادجو IR ۰۸:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      خدایا شکرت
    • امیر MD ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      سلام،انشاا... آغازی برای ادامه بارش رحمت الهی و شستن غم از دل هم میهنان عزیزمان باشد.
    • زهراازبندرعباس IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      الحمدالله رب العالمین واقعا اولین بارش خوشحال کننده بود ان شاالله تداوم پیداکند سال بارشی خوبی داشته باشیم
    • منیژه IR ۱۱:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      خدایا شکرت بابت 🌧️🌧️🌧️
    • ۰۰۰۰ IR ۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      خداروشکر کاش ۷ روز و ۷ شب داخل بندر عباس بارون شدید بیاد خیلی وقته نیومده
    • یعقوب بکنده IR ۱۶:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      انشالله می بارد پیش بینی بارندگی بی سابقه ایی شده است تا ببینیم
    • IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      خیلی خوب بود💛🧡🩷💜💙🩵💚🖤🤎🩶🤍

