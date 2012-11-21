نامه لاریجانی به رهبر انقلاب: اطاعت از اوامر ولی امر مسلمین مایه افتخار مجلس است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار امروز با بسیجیان در نامه‌ای به معظم له، اطاعت از اوامر ولی امر مسلمین را مایه افتخار نمایندگان مجلس دانست.

متن نامه رئیس مجلس به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دامه برکاته شریف

با احترام و تحیات

سخنان امروز حضرت عالی در دیدار با بسیجیان عزیز از فرازهای بسیار ارزنده‌ای برخوردار بود به ویژه در شرایط حساس حمله نظامی رژیم صهیونیستی به ملت مظلوم فلسطین، حکیمانه و برای امت اسلامی راهگشا می‌باشد.

حضرت تعالی از جمله در مورد سوال از رئیس جمهور که عده‌ای از نمایندگان مجلس پیگیر آن بودند، ضمن اعلام درستی اقدام سوال کنندگان، امر فرمودید که این اقدام همین جا متوقف گردد.

قطعاً نظر ولی امر مسلمین که اشراف بر همه مصالح مسلمین دارند، برای جامعه اسلامی قرین سعادت بوده و اطلاعت از اوامر حضرتعالی فریضه و مایه افتخار اینجانب و نمایندگان مجلس می‌باشد.

از خداوند متعال خواهانیم سایه ارزشمند آن مقام معزز را مستدام دارد .