"غریبه" آماده نمایش شد/ روایت بهمنی از اشغال عراق توسط آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم برای حضور در جشنواره فجر امسال فرم پر کرده و به تازگی نیز آماده نمایش شدهاست. البته بنیاد سینمایی فارابی در تولید "غریبه" مشارکت داشته و هم اکنون نسخهای از این فیلم در اختیار این مرکز است تا نظر خود را اعلام کند.
لوریت حنینو، بازیگر لبنانی در این فیلم در نقش یک سرباز آمریکایی بازی میکند. جمشید هاشمپور، بهنوش طباطبایی، کوروش تهامی، محمدرضا شریفینیا و فخرالدین صدیقشریف دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند.
نمایی از پشت صحنه فیلم "غریبه"
فیلم سینمایی "غریبه" به موضوع اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2005 میپردازد و در خلاصه داستان آن آماده است: جولیا به خدمت ارتش ایالات متحده درآمده و تلاش دارد مدارکی را که در حین انجام وظیفه در این کشور به دست آورده است به دوست خبرنگار خود برساند. در جریان این اتفاقات یکی از پردههای سناریو آزادسازی عراق به تصویر کشیده میشود.
