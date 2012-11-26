۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۰:۲۶

برای حضور در جشنواره فجر/

"غریبه" آماده نمایش شد/ روایت بهمنی از اشغال عراق توسط آمریکا

فیلم سینمایی "غریبه" به کارگردانی حمید بهمنی برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده نمایش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم برای حضور در جشنواره فجر امسال فرم پر کرده و به تازگی نیز آماده نمایش شده‌است. البته بنیاد سینمایی فارابی در تولید "غریبه" مشارکت داشته و هم اکنون نسخه‌ای از این فیلم در اختیار این مرکز است تا نظر خود را اعلام کند.

لوریت حنینو، بازیگر لبنانی در این فیلم در نقش یک سرباز آمریکایی بازی می‌کند. جمشید هاشم‌پور‌، بهنوش طباطبایی،‌ کوروش تهامی‌، محمدرضا شریفی‌نیا و فخرالدین صدیق‌شریف دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

نمایی از پشت صحنه فیلم "غریبه"

فیلم سینمایی "غریبه" به موضوع اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2005 می‌پردازد و در خلاصه داستان آن آماده است: جولیا به خدمت ارتش ایالات متحده درآمده و تلاش دارد مدارکی را که در حین انجام وظیفه در این کشور به دست آورده است به دوست خبرنگار خود برساند. در جریان این اتفاقات یکی از پرده‌های سناریو آزادسازی عراق به تصویر کشیده می‌شود.

 مدیر فیلمبرداری این فیلم امیر معقولی است و جلوه‌های ویژه آن را حمید رسولیان انجام داده است.
