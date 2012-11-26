ظروف یکبار مصرف گیاهی را جایگزین ظروف یک بار مصرف پلاستیکی کنیم

فضیله ترکمن در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ظروف یک‌بار مصرف گیاهی به دلیل ماهیت مواد تشکیل دهنده گیاهی، مواد سمی شیمیایی وارد غذا نمی‌شود و سلامت افراد را تهدید نمی‌کند و می تواند جایگزین خوبی برای ظروف فعلی باشد، ضمن این که این ظروف در خاک و طی مدت حداکثر شش ماه به چرخه طبیعت بر می‌گردند و همانند برگه ی گیاهان می پوسند.

وی افزود: در حال حاضر ظروف یکبار مصرفی که تجزیه‌پذیر و گیاهی هستند و بر پایه نشاسته سیب‌زمینی و ذرت است، مضرات ظروف یکبار مصرف بازیافتی را ندارد و نیز قابل تجزیه در محیط هستند.

ترکمن بیان کرد: این ظروف، مقاوم در برابر حرارت هستند یعنی در دمای بالاتر نیز می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت استان مرکزی تصریح کرد: در حالی که ظروف یکبار مصرف بی‌رنگ و شفاف تنها برای غذاها و نوشیدنی‌های سرد مناسب است و نباید مواد خوراکی داغ در آن‌ها ریخته شود.

وی اظهار داشت: از نگهداری غذاهای داغ و چرب در ظروف پلاستیکی اجتناب کنید، زیرا بر اثر نفوذ غذاها به خصوص روغن‌ها، سطوح این ظروف به محیطی مناسب برای رشد انواع میکروب‌ها تبدیل می‌شود که این خود می‌تواند موجب آلودگی غذاها شود.

وی ابراز داشت: استفاده از ظروف یکبارمصرف شیشه ای موجب از بین رفتن ویتامین ها و پروتئین های موجود در غذا و ورود مواد سمی به غذا می شود که به تدریج موجب خستگی، عصبیت، بی‌خوابی، غیرعادی شدن کروموزوم‌ها و شیوع انواع سرطان‌ها خواهد شد.

ترکمن افزود: ظروف پلاستیکی یک بار مصرف را نباید داخل ماکروویو قرار داد به خصوص در غذاهای حاوی روغن و چربی، زیرا گرما و پلاستیک و روغن با هم ترکیب می‌شوند و در نتیجه سم دیوکسین تولید می‌شود.

وی همچنین بیان کرد: ظروف یکبار مصرف گیاهی در دمای بسیار کمتر از ظروف پلاستیکی تولید می شوند و این امر موجب صرفه جویی در مصرف انرژی نیز می گردد.

کارشناس مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت استان مرکزی در آخر خاطرنشان ساخت: امید است که بتوانیم استفاده از ظروف یکبار مصرف گیاهی را جایگزین ظروف یکبار مصرف شیشه ای کنیم تا از عوارض این ظروف در امان بمانیم.